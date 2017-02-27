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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7036703770387039
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 00:16

  ruvex написав:
  vitaliian написав: Но Киев это столица, здесь много чего есть чего нету в мелких городах Польши, в Киеве жить выгоднее за те же деньги получаешь больше, даже за в 2 раза меньшую зарплату.

Но сравнив наши регионы даже с мелкими городами Польши, имеем лавинную миграцию.

я из Киева миграцию не замечаю, разве что маятниковую в пятницу вечером. В остальной Украине делать нечего от слова вообще, 100 км от Киева равносильно перемещению на 20 лет назад, только супермаркеты и машины ездят поновее, чем в нулевых. Увы наша реальность печальна, для тех кто сравнивает и анализирует. Остальным пофиг где жить лишь бы кормили и платили.

  ruvex написав:Она готова дать им гарантии и возможности.
Как сказал мой сосед перебравшийся во Францию: - "Там я почувствовал себя человеком".
если бы так было 70% трудоспособного населения уже бы выехало. И не только в Польшу, Канада, Австралия мало заселены. Желающих выехать согласен, много. Но получается это у небольшой доли от общего числа.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 00:27

  vitaliian написав:если бы так было 70% трудоспособного населения уже бы выехало. И не только в Польшу, Канада, Австралия мало заселены. Желающих выехать согласен, много.

Сужу по своему городу ЗУ, в наличии пенсионеры, молодые мамы с колясками, школьники. Процент молодежи минимален. Как только начали гробить образование перестали приезжать иностранные студенты, по крайней мере в техн. ВУЗы (знаю точно), как и с восточных областей страны. Город на глазах пустеет.
Киев без сомнения вне сравнения - это последний оплот, кто не едет за границу, едут в столицу или в миллионники.
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 23 гру, 2020 00:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 00:27

  vitaliian написав:
  ruvex написав:
  vitaliian написав: Но Киев это столица, здесь много чего есть чего нету в мелких городах Польши, в Киеве жить выгоднее за те же деньги получаешь больше, даже за в 2 раза меньшую зарплату.

Но сравнив наши регионы даже с мелкими городами Польши, имеем лавинную миграцию.

я из Киева миграцию не замечаю, разве что маятниковую в пятницу вечером. В остальной Украине делать нечего от слова вообще, 100 км от Киева равносильно перемещению на 20 лет назад, только супермаркеты и машины ездят поновее, чем в нулевых. Увы наша реальность печальна, для тех кто сравнивает и анализирует. Остальным пофиг где жить лишь бы кормили и платили.

  ruvex написав:Она готова дать им гарантии и возможности.
Как сказал мой сосед перебравшийся во Францию: - "Там я почувствовал себя человеком".
если бы так было 70% трудоспособного населения уже бы выехало. И не только в Польшу, Канада, Австралия мало заселены. Желающих выехать согласен, много. Но получается это у небольшой доли от общего числа.

Покупаем/получаем(сложнее) карту поляка и го в Польшу экономику поднимать. Только нет там ничего хорошего в той Польше(нет ну может есть для уровня тех, у кого здесь туалет во дворе и радость, что жрать есть чего и за комуналь заплатить). А для нормальных людей Польша это уровень дна и рассматривается максимум как плацдарм для свала дальше в Европу.
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 00:29

  unlock написав:Покупаем/получаем(сложнее) карту поляка и го в Польшу экономику поднимать. Только нет там ничего хорошего в той Польше(нет ну может есть для уровня тех, у кого здесь туалет во дворе и радость, что жрать есть чего и за комуналь заплатить). А для нормальных людей Польша это уровень дна и рассматривается максимум как плацдарм для свала дальше в Европу.

Какие перспективы здесь, вне обособленной части - столицы?
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 00:33

  ruvex написав:
  unlock написав:Покупаем/получаем(сложнее) карту поляка и го в Польшу экономику поднимать. Только нет там ничего хорошего в той Польше(нет ну может есть для уровня тех, у кого здесь туалет во дворе и радость, что жрать есть чего и за комуналь заплатить). А для нормальных людей Польша это уровень дна и рассматривается максимум как плацдарм для свала дальше в Европу.

Какие перспективы здесь, вне обособленной части - столицы?

в столице тоже перспективы сложно найти, страна по сути в изоляции, в Европе мы не нужны, с рф после крымнаш уже всё понятно. Турция, Китай, США нами мало интересуется по части долгосрочных проектов, локомотивы продать лес кругляк купить...не более того.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 00:43

  vitaliian написав:
  zРадио написав:При этом, каждый третий (31%) работающий в Польше украинец имеет планы, которые касаются непосредственно интеграции в Польше: получения разрешения на постоянное проживание/гражданство, перевоз семьи, приобретения недвижимости или открытия бизнеса[/i]

Польский рынок труда для украинцев. Анализ и прогноз
https://biz.censor.net/columns/3237079/ ... _i_prognoz

сегодня вечер сказок. А Польша готова дать им гражданство и всё остальное?

Недвигу покупаешь и ПМЖ считай обеспечено.
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 00:47

  vitaliian написав:
  ruvex написав:
  unlock написав:Покупаем/получаем(сложнее) карту поляка и го в Польшу экономику поднимать. Только нет там ничего хорошего в той Польше(нет ну может есть для уровня тех, у кого здесь туалет во дворе и радость, что жрать есть чего и за комуналь заплатить). А для нормальных людей Польша это уровень дна и рассматривается максимум как плацдарм для свала дальше в Европу.

Какие перспективы здесь, вне обособленной части - столицы?

в столице тоже перспективы сложно найти, страна по сути в изоляции, в Европе мы не нужны, с рф после крымнаш уже всё понятно. Турция, Китай, США нами мало интересуется по части долгосрочных проектов, локомотивы продать лес кругляк купить...не более того.

Это в большинстве своем перспективы для чиновников.
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 00:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

zРадио написав:vitaliian, stryzhko, ответ здесь:

Відповідь на що?)) Те, що після виборів 19-го року кількість бажаючих втекти від 95-го кварталу зросла в 1,5рази не стало сюрпризом)) Я ж вище і писав, що закордоном залишається 10-20% і нічого нового для себе не бачу.
Цивілізація в Європі рухається із Заходу на Схід: спершу жителі НДР тікали до ФРН через Берлінську стіну, потім чехи і словаки, поляки, жителі країн Балтії, українці, тепер білоруси нарощують темп і росіяни вже наступають на п'яти, правда більше високваліфіковані кадри й "бізнесмени", які не бажають за 500$ працювати на олігархів, а через десятиліття й прості роботяги можуть підтягнутися після можливого розпаду федерації.
За 2019 рік українці в Польщі купили рекордні 3.2тис. квартир з середньою площею 57,5м², на другому місці білоруси й росіяни з 4тис. квартир. Середня вартість придбаного житла 9000zl/m². Не кожен може собі дозволити, навіть в іпотеку під 6%, тому везуть вітчизняним забудовникам, де ціна наразі в 3 рази нижча.
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