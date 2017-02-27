Додано: Сер 23 гру, 2020 00:16

ruvex написав: vitaliian написав: Но Киев это столица, здесь много чего есть чего нету в мелких городах Польши, в Киеве жить выгоднее за те же деньги получаешь больше, даже за в 2 раза меньшую зарплату. Но Киев это столица, здесь много чего есть чего нету в мелких городах Польши, в Киеве жить выгоднее за те же деньги получаешь больше, даже за в 2 раза меньшую зарплату.

Но сравнив наши регионы даже с мелкими городами Польши, имеем лавинную миграцию. Но сравнив наши регионы даже с мелкими городами Польши, имеем лавинную миграцию.

ruvex написав: Она готова дать им гарантии и возможности.

Как сказал мой сосед перебравшийся во Францию: - "Там я почувствовал себя человеком". Она готова дать им гарантии и возможности.Как сказал мой сосед перебравшийся во Францию: - "Там я почувствовал себя человеком".

я из Киева миграцию не замечаю, разве что маятниковую в пятницу вечером. В остальной Украине делать нечего от слова вообще, 100 км от Киева равносильно перемещению на 20 лет назад, только супермаркеты и машины ездят поновее, чем в нулевых. Увы наша реальность печальна, для тех кто сравнивает и анализирует. Остальным пофиг где жить лишь бы кормили и платили.если бы так было 70% трудоспособного населения уже бы выехало. И не только в Польшу, Канада, Австралия мало заселены. Желающих выехать согласен, много. Но получается это у небольшой доли от общего числа.