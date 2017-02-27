vitaliian написав: Но Киев это столица, здесь много чего есть чего нету в мелких городах Польши, в Киеве жить выгоднее за те же деньги получаешь больше, даже за в 2 раза меньшую зарплату.
Но сравнив наши регионы даже с мелкими городами Польши, имеем лавинную миграцию.
я из Киева миграцию не замечаю, разве что маятниковую в пятницу вечером. В остальной Украине делать нечего от слова вообще, 100 км от Киева равносильно перемещению на 20 лет назад, только супермаркеты и машины ездят поновее, чем в нулевых. Увы наша реальность печальна, для тех кто сравнивает и анализирует. Остальным пофиг где жить лишь бы кормили и платили.
ruvex написав:Она готова дать им гарантии и возможности. Как сказал мой сосед перебравшийся во Францию: - "Там я почувствовал себя человеком".
если бы так было 70% трудоспособного населения уже бы выехало. И не только в Польшу, Канада, Австралия мало заселены. Желающих выехать согласен, много. Но получается это у небольшой доли от общего числа.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
vitaliian написав:если бы так было 70% трудоспособного населения уже бы выехало. И не только в Польшу, Канада, Австралия мало заселены. Желающих выехать согласен, много.
Сужу по своему городу ЗУ, в наличии пенсионеры, молодые мамы с колясками, школьники. Процент молодежи минимален. Как только начали гробить образование перестали приезжать иностранные студенты, по крайней мере в техн. ВУЗы (знаю точно), как и с восточных областей страны. Город на глазах пустеет. Киев без сомнения вне сравнения - это последний оплот, кто не едет за границу, едут в столицу или в миллионники.
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 23 гру, 2020 00:27, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business [*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
vitaliian написав: Но Киев это столица, здесь много чего есть чего нету в мелких городах Польши, в Киеве жить выгоднее за те же деньги получаешь больше, даже за в 2 раза меньшую зарплату.
Но сравнив наши регионы даже с мелкими городами Польши, имеем лавинную миграцию.
я из Киева миграцию не замечаю, разве что маятниковую в пятницу вечером. В остальной Украине делать нечего от слова вообще, 100 км от Киева равносильно перемещению на 20 лет назад, только супермаркеты и машины ездят поновее, чем в нулевых. Увы наша реальность печальна, для тех кто сравнивает и анализирует. Остальным пофиг где жить лишь бы кормили и платили.
ruvex написав:Она готова дать им гарантии и возможности. Как сказал мой сосед перебравшийся во Францию: - "Там я почувствовал себя человеком".
если бы так было 70% трудоспособного населения уже бы выехало. И не только в Польшу, Канада, Австралия мало заселены. Желающих выехать согласен, много. Но получается это у небольшой доли от общего числа.
Покупаем/получаем(сложнее) карту поляка и го в Польшу экономику поднимать. Только нет там ничего хорошего в той Польше(нет ну может есть для уровня тех, у кого здесь туалет во дворе и радость, что жрать есть чего и за комуналь заплатить). А для нормальных людей Польша это уровень дна и рассматривается максимум как плацдарм для свала дальше в Европу.
unlock написав:Покупаем/получаем(сложнее) карту поляка и го в Польшу экономику поднимать. Только нет там ничего хорошего в той Польше(нет ну может есть для уровня тех, у кого здесь туалет во дворе и радость, что жрать есть чего и за комуналь заплатить). А для нормальных людей Польша это уровень дна и рассматривается максимум как плацдарм для свала дальше в Европу.
Какие перспективы здесь, вне обособленной части - столицы?
Black Jack - White Business [*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
unlock написав:Покупаем/получаем(сложнее) карту поляка и го в Польшу экономику поднимать. Только нет там ничего хорошего в той Польше(нет ну может есть для уровня тех, у кого здесь туалет во дворе и радость, что жрать есть чего и за комуналь заплатить). А для нормальных людей Польша это уровень дна и рассматривается максимум как плацдарм для свала дальше в Европу.
Какие перспективы здесь, вне обособленной части - столицы?
в столице тоже перспективы сложно найти, страна по сути в изоляции, в Европе мы не нужны, с рф после крымнаш уже всё понятно. Турция, Китай, США нами мало интересуется по части долгосрочных проектов, локомотивы продать лес кругляк купить...не более того.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
zРадио написав:При этом, каждый третий (31%) работающий в Польше украинец имеет планы, которые касаются непосредственно интеграции в Польше: получения разрешения на постоянное проживание/гражданство, перевоз семьи, приобретения недвижимости или открытия бизнеса[/i]
unlock написав:Покупаем/получаем(сложнее) карту поляка и го в Польшу экономику поднимать. Только нет там ничего хорошего в той Польше(нет ну может есть для уровня тех, у кого здесь туалет во дворе и радость, что жрать есть чего и за комуналь заплатить). А для нормальных людей Польша это уровень дна и рассматривается максимум как плацдарм для свала дальше в Европу.
Какие перспективы здесь, вне обособленной части - столицы?
в столице тоже перспективы сложно найти, страна по сути в изоляции, в Европе мы не нужны, с рф после крымнаш уже всё понятно. Турция, Китай, США нами мало интересуется по части долгосрочных проектов, локомотивы продать лес кругляк купить...не более того.
Это в большинстве своем перспективы для чиновников.
Black Jack - White Business [*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Відповідь на що?)) Те, що після виборів 19-го року кількість бажаючих втекти від 95-го кварталу зросла в 1,5рази не стало сюрпризом)) Я ж вище і писав, що закордоном залишається 10-20% і нічого нового для себе не бачу. Цивілізація в Європі рухається із Заходу на Схід: спершу жителі НДР тікали до ФРН через Берлінську стіну, потім чехи і словаки, поляки, жителі країн Балтії, українці, тепер білоруси нарощують темп і росіяни вже наступають на п'яти, правда більше високваліфіковані кадри й "бізнесмени", які не бажають за 500$ працювати на олігархів, а через десятиліття й прості роботяги можуть підтягнутися після можливого розпаду федерації. За 2019 рік українці в Польщі купили рекордні 3.2тис. квартир з середньою площею 57,5м², на другому місці білоруси й росіяни з 4тис. квартир. Середня вартість придбаного житла 9000zl/m². Не кожен може собі дозволити, навіть в іпотеку під 6%, тому везуть вітчизняним забудовникам, де ціна наразі в 3 рази нижча.