zzzzzz написав:Если такими темпами привлекать бабло каждую неделю, и пускать его сразу с колес на финансирования расходов бюжета ( которые раздули в угоду всяким Великим будивникам ) то нет ничего удивительного что курс летает как ошпареный.
пытаются запустить мультипликатор, но не в ущерб себе любимым.
та не будет там мультипликатора. это просто сказка для лехтората. тогда там - работали люди. сейчас рабочих на порядки меньше - работает техника это всё похоже на обычный деребан
Капнула на счёт компенсация за будущий локдаун, 8000 грн. Вроде 300 000 заявок подано, ожидают по итогу тысяч 400-500 заявок. То есть по первой программе под ёлочку зайдет миллиарда три-четыре. Тут надо признать Фёдоров и минцифра красиво технически сделали, всех дел и забот было вписать номер счёта в Дие и нажать кнопку отправить. Одна минута времени.
По второй и третьей программе - они только для юрлиц - тоже может зайти миллиарда два, ну это моя оценка, не ручаюсь за точность.
freeze написав:Я подавал через комп прямо на портале Дия, там удобнее и можно распечатать для памяти заявку с номером.
Ыэх, жулик не жульничай - не сработало
Основний КВЕД вашої організації станом на 31.10.2020 не відноситься до тих, стосовно яких вживають карантинні обмеження. Тому одноразова матеріальна допомога не може бути надана.
Могу ещё похвалить их за то что они одни из немногих кто знает что код Украины - 380. А не 38 как тулят все остальные тупицы, причем они зачастую ещё и агрессивно защищают такое решение когда указываешь им на ошибку.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
freeze написав:Я подавал через комп прямо на портале Дия, там удобнее и можно распечатать для памяти заявку с номером.
Ыэх, жулик не жульничай - не сработало
Основний КВЕД вашої організації станом на 31.10.2020 не відноситься до тих, стосовно яких вживають карантинні обмеження. Тому одноразова матеріальна допомога не може бути надана.
Нужные КВЭДы, должны быть обозначены в реестре ФОПов, юрлиц и общ.орг., как основные. Если не обозначено как основной КВЭД из утвержденного списка, то заявка автоматически отсекается на этапе попытки отправить.