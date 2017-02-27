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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7035703670377038
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 21:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  matroSkin написав:потоки бурлят, бюджет (марченко говорит) по доходам уже перевыполнен.
как так? ну как-то так. и бабушка довольна


если план доходов в таком же духе резать, то скоро перевыполнен будет. только вот каждая 2-я бюджетная гривна на обслуживание долга откачивается, а еще при кроле лишь каждая 3-я откачивалась.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 05:46

  vitaliian написав:
  zzzzzz написав:Если такими темпами привлекать бабло каждую неделю, и пускать его сразу с колес на финансирования расходов бюжета ( которые раздули в угоду всяким Великим будивникам ) то нет ничего удивительного что курс летает как ошпареный.
пытаются запустить мультипликатор, но не в ущерб себе любимым.


та не будет там мультипликатора. это просто сказка для лехтората.
тогда там - работали люди.
сейчас рабочих на порядки меньше - работает техника
это всё похоже на обычный деребан
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Деревянный прёт вверх, проверим как поведет себя самая красивая. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 09:03

Капнула на счёт компенсация за будущий локдаун, 8000 грн.
Вроде 300 000 заявок подано, ожидают по итогу тысяч 400-500 заявок. То есть по первой программе под ёлочку зайдет миллиарда три-четыре.
Тут надо признать Фёдоров и минцифра красиво технически сделали, всех дел и забот было вписать номер счёта в Дие и нажать кнопку отправить. Одна минута времени.

По второй и третьей программе - они только для юрлиц - тоже может зайти миллиарда два, ну это моя оценка, не ручаюсь за точность.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 09:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Смотрю что вернулся в обменах курс 28,50.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 09:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:всех дел и забот было вписать номер счёта в Дие и нажать кнопку отправить

Прям вот даже подумал не поставить ли себе ради халявных 8к.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 09:12

  vitaliy_berdinskikh написав:
  freeze написав:всех дел и забот было вписать номер счёта в Дие и нажать кнопку отправить

Прям вот даже подумал не поставить ли себе ради халявных 8к.


Я подавал через комп прямо на портале Дия, там удобнее и можно распечатать для памяти заявку с номером.
Востаннє редагувалось freeze в Сер 23 гру, 2020 09:15, всього редагувалось 1 раз.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 09:14

  freeze написав:То есть по первой программе под ёлочку зайдет миллиарда три-четыре.
путаете фопов и клиентов манивео
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 09:19

  freeze написав:Я подавал через комп прямо на портале Дия, там удобнее и можно распечатать для памяти заявку с номером.


Ыэх, жулик не жульничай - не сработало
Основний КВЕД вашої організації станом на 31.10.2020 не відноситься до тих, стосовно яких вживають карантинні обмеження. Тому одноразова матеріальна допомога не може бути надана.

Могу ещё похвалить их за то что они одни из немногих кто знает что код Украины - 380. А не 38 как тулят все остальные тупицы, причем они зачастую ещё и агрессивно защищают такое решение когда указываешь им на ошибку.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 09:26

  vitaliy_berdinskikh написав:
  freeze написав:Я подавал через комп прямо на портале Дия, там удобнее и можно распечатать для памяти заявку с номером.


Ыэх, жулик не жульничай - не сработало
Основний КВЕД вашої організації станом на 31.10.2020 не відноситься до тих, стосовно яких вживають карантинні обмеження. Тому одноразова матеріальна допомога не може бути надана.


Нужные КВЭДы, должны быть обозначены в реестре ФОПов, юрлиц и общ.орг., как основные.
Если не обозначено как основной КВЭД из утвержденного списка, то заявка автоматически отсекается на этапе попытки отправить.

https://news.dtkt.ua/labor/social-protection/66717

Проверить в реестре, возле КВЭДа должно быть написано(основной) в скобках.
https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search

Кто подал заявку после 21 декабря и принята заявка получат до 5 января, кто подал до 21 декабря получат(или получили уже) до 31 декабря.
freeze
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