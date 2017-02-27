Додано: Вів 22 гру, 2020 21:40

matroSkin написав: потоки бурлят, бюджет (марченко говорит) по доходам уже перевыполнен.

как так? ну как-то так. и бабушка довольна потоки бурлят, бюджет (марченко говорит) по доходам уже перевыполнен.как так? ну как-то так. и бабушка довольна



если план доходов в таком же духе резать, то скоро перевыполнен будет. только вот каждая 2-я бюджетная гривна на обслуживание долга откачивается, а еще при кроле лишь каждая 3-я откачивалась. если план доходов в таком же духе резать, то скоро перевыполнен будет. только вот каждая 2-я бюджетная гривна на обслуживание долга откачивается, а еще при кроле лишь каждая 3-я откачивалась.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.