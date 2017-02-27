если план доходов в таком же духе резать, то скоро перевыполнен будет. только вот каждая 2-я бюджетная гривна на обслуживание долга откачивается, а еще при кроле лишь каждая 3-я откачивалась.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 гру, 2020 21:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
если план доходов в таком же духе резать, то скоро перевыполнен будет. только вот каждая 2-я бюджетная гривна на обслуживание долга откачивается, а еще при кроле лишь каждая 3-я откачивалась.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Сер 23 гру, 2020 05:46
та не будет там мультипликатора. это просто сказка для лехтората.
тогда там - работали люди.
сейчас рабочих на порядки меньше - работает техника
это всё похоже на обычный деребан
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Сер 23 гру, 2020 09:03
Капнула на счёт компенсация за будущий локдаун, 8000 грн.
Вроде 300 000 заявок подано, ожидают по итогу тысяч 400-500 заявок. То есть по первой программе под ёлочку зайдет миллиарда три-четыре.
Тут надо признать Фёдоров и минцифра красиво технически сделали, всех дел и забот было вписать номер счёта в Дие и нажать кнопку отправить. Одна минута времени.
По второй и третьей программе - они только для юрлиц - тоже может зайти миллиарда два, ну это моя оценка, не ручаюсь за точность.
Додано: Сер 23 гру, 2020 09:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Смотрю что вернулся в обменах курс 28,50.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 23 гру, 2020 09:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Прям вот даже подумал не поставить ли себе ради халявных 8к.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 23 гру, 2020 09:12
Я подавал через комп прямо на портале Дия, там удобнее и можно распечатать для памяти заявку с номером.
Востаннє редагувалось freeze в Сер 23 гру, 2020 09:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 23 гру, 2020 09:19
Ыэх, жулик не жульничай - не сработало
Могу ещё похвалить их за то что они одни из немногих кто знает что код Украины - 380. А не 38 как тулят все остальные тупицы, причем они зачастую ещё и агрессивно защищают такое решение когда указываешь им на ошибку.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 23 гру, 2020 09:26
Нужные КВЭДы, должны быть обозначены в реестре ФОПов, юрлиц и общ.орг., как основные.
Если не обозначено как основной КВЭД из утвержденного списка, то заявка автоматически отсекается на этапе попытки отправить.
Проверить в реестре, возле КВЭДа должно быть написано(основной) в скобках.
Кто подал заявку после 21 декабря и принята заявка получат до 5 января, кто подал до 21 декабря получат(или получили уже) до 31 декабря.
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