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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 гру, 2020 10:46
kulishgazmagnat написав:
Слил в тазике евро по 34.45))*Відправлено з Чату
Тазик уже не дает столько. Тоже вчера ливанул страждущим.
Почему это евро в обменках так отстает от банков, заробитчане?
Загончик какой-то искусственный, 29 думаю не увидим в этом году
Востаннє редагувалось Proofy
в Сер 23 гру, 2020 10:47, всього редагувалось 1 раз.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Додано: Сер 23 гру, 2020 10:46
vitaliy_berdinskikh написав:
Смотрю что вернулся в обменах курс 28,50.
55 уже. За день то и не сказать чтоб много, но по отношению к прошлой пятнице...
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Сер 23 гру, 2020 10:51
Proofy написав:
Почему это евро в обменках так отстает от банков, заробитчане?
потому что на него в условиях ограничений в Европе ограниченный спрос. С предложением как видно нет проблем.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 10:56
Proofy написав:
Тоже вчера ливанул страждущим.
дальше с бумагой этой что делать ?
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