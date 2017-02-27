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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7036703770387039
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 10:46

  kulishgazmagnat написав:Слил в тазике евро по 34.45))

*Відправлено з Чату

Тазик уже не дает столько. Тоже вчера ливанул страждущим.
Почему это евро в обменках так отстает от банков, заробитчане?
Загончик какой-то искусственный, 29 думаю не увидим в этом году :)
Востаннє редагувалось Proofy в Сер 23 гру, 2020 10:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 10:46

  vitaliy_berdinskikh написав:Смотрю что вернулся в обменах курс 28,50.

55 уже. За день то и не сказать чтоб много, но по отношению к прошлой пятнице...
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 10:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Proofy написав:Почему это евро в обменках так отстает от банков, заробитчане?

потому что на него в условиях ограничений в Европе ограниченный спрос. С предложением как видно нет проблем.
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 10:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Proofy написав:Тоже вчера ливанул страждущим.

дальше с бумагой этой что делать ?
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