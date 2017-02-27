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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 гру, 2020 10:46
kulishgazmagnat написав:
Слил в тазике евро по 34.45))*Відправлено з Чату
Тазик уже не дает столько. Тоже вчера ливанул страждущим.
Почему это евро в обменках так отстает от банков, заробитчане?
Загончик какой-то искусственный, 29 думаю не увидим в этом году
Востаннє редагувалось Proofy
в Сер 23 гру, 2020 10:47, всього редагувалось 1 раз.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Додано: Сер 23 гру, 2020 10:46
vitaliy_berdinskikh написав:
Смотрю что вернулся в обменах курс 28,50.
55 уже. За день то и не сказать чтоб много, но по отношению к прошлой пятнице...
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Сер 23 гру, 2020 10:51
Proofy написав:
Почему это евро в обменках так отстает от банков, заробитчане?
потому что на него в условиях ограничений в Европе ограниченный спрос. С предложением как видно нет проблем.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 10:56
Proofy написав:
Тоже вчера ливанул страждущим.
дальше с бумагой этой что делать ?
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Додано: Сер 23 гру, 2020 11:14
SILVER_UA написав: Proofy написав:
Почему это евро в обменках так отстает от банков, заробитчане?
потому что на него в условиях ограничений в Европе ограниченный спрос. С предложением как видно нет проблем.
и брать его не хотят, сдать котлету по нормальному курсу надо часик-два побегать.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
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Додано: Сер 23 гру, 2020 11:20
Какойто бред происходит с курсом. Он сейчас должен каждый день приближаться к 27, а какието дяди и тети рисуют 28,5! Маски-шоу.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 11:22
Рынок понемногу приходит в равновесие перед праздниками.
28.50 выглядит как всех устраивающая цифра по итогу.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 11:23
SILVER_UA написав:
дальше с бумагой этой что делать ?
на гривнедепо
НБУ хочет уменьшить долларизацию
, нужно помочь
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Додано: Сер 23 гру, 2020 11:33
заборона кредитів в іноземній валюті, це тупо.
В Польщі, напр. дають, якщо в тебе дохід у валюті.
Щоб побороти доларизацію, тре зробити гривню міцнішою за долар.
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Сер 23 гру, 2020 11:35
vitaliy_berdinskikh написав:
55 уже. За день то и не сказать чтоб много, но по отношению к прошлой пятнице...
интересно - будет 29 до НГ?
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