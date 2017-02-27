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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 703770387039704070417042>
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 10:46

  kulishgazmagnat написав:Слил в тазике евро по 34.45))

*Відправлено з Чату

Тазик уже не дает столько. Тоже вчера ливанул страждущим.
Почему это евро в обменках так отстает от банков, заробитчане?
Загончик какой-то искусственный, 29 думаю не увидим в этом году :)
Востаннє редагувалось Proofy в Сер 23 гру, 2020 10:47, всього редагувалось 1 раз.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 10:46

  vitaliy_berdinskikh написав:Смотрю что вернулся в обменах курс 28,50.

55 уже. За день то и не сказать чтоб много, но по отношению к прошлой пятнице...
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 10:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Proofy написав:Почему это евро в обменках так отстает от банков, заробитчане?

потому что на него в условиях ограничений в Европе ограниченный спрос. С предложением как видно нет проблем.
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 10:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Proofy написав:Тоже вчера ливанул страждущим.

дальше с бумагой этой что делать ?
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 11:14

  SILVER_UA написав:
  Proofy написав:Почему это евро в обменках так отстает от банков, заробитчане?

потому что на него в условиях ограничений в Европе ограниченный спрос. С предложением как видно нет проблем.

и брать его не хотят, сдать котлету по нормальному курсу надо часик-два побегать.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 11:20

Какойто бред происходит с курсом. Он сейчас должен каждый день приближаться к 27, а какието дяди и тети рисуют 28,5! Маски-шоу.
fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 11:22

Рынок понемногу приходит в равновесие перед праздниками.
28.50 выглядит как всех устраивающая цифра по итогу.


Зображення
VALONI
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 11:23

  SILVER_UA написав:дальше с бумагой этой что делать ?


на гривнедепо :lol:

НБУ хочет уменьшить долларизацию, нужно помочь :D
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 11:33

  Амвросий написав:
  SILVER_UA написав:дальше с бумагой этой что делать ?


на гривнедепо :lol:

НБУ хочет уменьшить долларизацию, нужно помочь :D

заборона кредитів в іноземній валюті, це тупо.
В Польщі, напр. дають, якщо в тебе дохід у валюті.

Щоб побороти доларизацію, тре зробити гривню міцнішою за долар.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 11:35

  vitaliy_berdinskikh написав:55 уже. За день то и не сказать чтоб много, но по отношению к прошлой пятнице...


интересно - будет 29 до НГ?
Амвросий
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