Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 гру, 2020 11:38
fin написав:
Какойто бред происходит с курсом. Он сейчас должен каждый день приближаться к 27, а какието дяди и тети рисуют 28,5! Маски-шоу.
27 ЭОК?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Додано: Сер 23 гру, 2020 11:38
Амвросий написав: vitaliy_berdinskikh написав:
55 уже. За день то и не сказать чтоб много, но по отношению к прошлой пятнице...
интересно - будет 29 до НГ?
нет не будет
по сути сегодня последний день роста, последний день нерезы покупают бумаги и для них сделали курс
дальше праздники
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$
Олежан
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Додано: Сер 23 гру, 2020 11:41
Олежан написав: Амвросий написав:
интересно - будет 29 до НГ?
нет не будет
по сути сегодня последний день роста, последний день нерезы покупают бумаги и для них сделали курс
дальше праздники
Перед карантином бизнес в доллар/евро по идее должен массово выйти. После НГ до 4 числа сделать это будет проблематично, значит будут уходить до НГ.
А вот то, что нерезы покупают бумагу - это вилами по воде писано.
Амвросий
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Додано: Сер 23 гру, 2020 11:43
SILVER_UA написав: Proofy написав:
Тоже вчера ливанул страждущим.
дальше с бумагой этой что делать ?
В бетон положить есть идея
Востаннє редагувалось
Proofy
в Сер 23 гру, 2020 11:45, всього редагувалось 2 разів.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Додано: Сер 23 гру, 2020 11:44
fin написав:
Какойто бред происходит с курсом. Он сейчас должен каждый день приближаться к 27, а какието дяди и тети рисуют 28,5! Маски-шоу.
Должен приближаться к 27 он разве что в ваших фантазиях сторонников сильной гривны. Каких-то иных поводов не существует. Та сильная просадка что была на прошлой неделе имеет вполне понятное объяснение в виде ввода бабла на закупку ОВГЗ. Но ОВГЗ уже куплены и теперь ничто не давит на курс - курс возвращается в норму.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 23 гру, 2020 11:46
Амвросий написав: Олежан написав: Амвросий написав:
интересно - будет 29 до НГ?
нет не будет
по сути сегодня последний день роста, последний день нерезы покупают бумаги и для них сделали курс
дальше праздники
Перед карантином бизнес в доллар/евро по идее должен массово выйти. После НГ до 4 числа сделать это будет проблематично, значит будут уходить до НГ.
А вот то, что нерезы покупают бумагу - это вилами по воде писано.
смотрите таблицу zzzzz и будет не вилами
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$
Олежан
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Додано: Сер 23 гру, 2020 11:48
fin написав:
Какойто бред происходит с курсом. Он сейчас должен каждый день приближаться к 27, а какието дяди и тети рисуют 28,5! Маски-шоу.
Кому "должен"?
komp
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Додано: Сер 23 гру, 2020 11:48
Proofy написав: fin написав:
Какойто бред происходит с курсом. Он сейчас должен каждый день приближаться к 27, а какието дяди и тети рисуют 28,5! Маски-шоу.
27 ЭОК?
Какой 27? 5,05 должен быть!
Rainbow
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Додано: Сер 23 гру, 2020 11:48
"НБУ опасается того, что более 55% совокупных обязательств банков в гривне являются средствами до востребования" Свята наближаються...
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Додано: Сер 23 гру, 2020 11:53
Михаил Демкив из ИКУ опубликовал у себя в фейсбуке интересную табличку.
Это еще не начались крупные проплаты. Сегодня зайдут 22 млрд от размещения. И дальше будет весело....То есть курс уже вырос только на ОЖИДАНИЯХ крупных расходов из бюджета ....
Живите своим умом!
zzzzzz
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