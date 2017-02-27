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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7039704070417042>
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 11:59

  zzzzzz написав:Михаил Демкив из ИКУ опубликовал у себя в фейсбуке интересную табличку.
Это еще не начались крупные проплаты. Сегодня зайдут 22 млрд от размещения. И дальше будет весело....То есть курс уже вырос только на ОЖИДАНИЯХ крупных расходов из бюджета ....

Зображення


Можно попросить расшифровку?
Только вверх?
Или скоро рiкета всё?

Судя по спредам в оптовых обменках и банках - явный загон.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 12:04

Captain Obvious

Зеленым цветов суммы которые с ЕКС поступают на счета в банках ( счета фирм которые продают товары и услуги бюджетным распорядителям ) Как-то так, можете меня поправить
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 12:05

Северодонецк 28,40 / 28,65
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 12:09

  zzzzzz написав:Captain Obvious

Зеленым цветов суммы которые с ЕКС поступают на счета в банках ( счета фирм которые продают товары и услуги бюджетным распорядителям ) Как-то так, можете меня поправить


То есть до 28 декабря нужно выбрать самый удачный день для слива, если загон не закончится раньше.

Запоминаем эти твиты.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 12:10

  Proofy написав:
  Амвросий написав:
  SILVER_UA написав:дальше с бумагой этой что делать ?


на гривнедепо :lol:

НБУ хочет уменьшить долларизацию, нужно помочь :D

"НБУ опасается того, что более 55% совокупных обязательств банков в гривне являются средствами до востребования" Свята наближаються...

так при рефінансі 6%, банкам депозитчики не потрібні, от сидять "на вимогу"
тай з валютою невдобно, євробонди 7% позичає уряд, в Приваті 1%, нормас.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 12:11

  Captain Obvious написав:
  zzzzzz написав:Captain Obvious

Зеленым цветов суммы которые с ЕКС поступают на счета в банках ( счета фирм которые продают товары и услуги бюджетным распорядителям ) Как-то так, можете меня поправить


То есть до 28 декабря нужно выбрать самый удачный день для слива, если загон не закончится раньше.

Запоминаем эти твиты.


В принципе про это каждый день пишет Сибарит, просто не все читают))))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 12:22

Харьков 28.45 / 28.55
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 12:22

  Амвросий написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:55 уже. За день то и не сказать чтоб много, но по отношению к прошлой пятнице...


интересно - будет 29 до НГ?

Слишком мало времени плюс остаток это уже дни когда деловая активность затихает. Так что к Новому году 29 только если случится какое-то зеркальное (по отношению к распродаже ОВГЗ) событие. Но вроде ничего не намечается.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 12:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:В принципе про это каждый день пишет Сибарит, просто не все читают))))

читать и понимать это две большие разницы)))

28.35-28.38/28.50-28.55
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 12:28

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
23.12.2020....................28,4629
Доллар прибавил 21 копейку.
Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия со спредом 2.5 копейки. Наскоро хлебнув кофе, выросли на 6 копеек. Это вызвало появление НБУ, после чего ненадолго остановились. Около 11-30 выросли на 2 копейки и снова остановились. НБУ сегодня был замечен уже дважды. Его стратегия выглядит привычно: после разворота пару дней позволяет двигаться достаточно свободно, а потом начинает сопротивляться.
В мире выросший вечером доллар ночью начал снижение и сейчас находится на уровне чуть ниже нашего вчерашнего закрытия, но выше уровней, на которых торговался вчера днем.
Справочный курс встретили котировками 28.4700 - 28.4950, что на 8 копеек выше открытия.

До 15-30 НБУ вчера успел продать 23.1 млн. Судя по графику, нельзя исключить, что и после что-то продал ТОМом.
Остатки на коррсчетах выросли. Драйверами роста стали расходы казначейства и сокращение объема ссуточных сертификатов. Остальное по мелочи. Из мелочи обращает на себя внимание выдача суточного рефинанса.
Это первые серьезные поступления от казначейства после крупного размещения облигаций. Слишком угрожающей сумма не выглядит.

В понедельник объем валютного рынка уменьшился с 527.4 до 510.6. Обороты чистые и по-прежнему весьма высоки, это чуть больше привычного уровня середины недели. Клиентское предложение изрядно выросло и превысило сократившийся спрос.
Сибарит
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