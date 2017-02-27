Можно попросить расшифровку?
Только вверх?
Или скоро рiкета всё?
Судя по спредам в оптовых обменках и банках - явный загон.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 гру, 2020 11:59
Можно попросить расшифровку?
Только вверх?
Или скоро рiкета всё?
Судя по спредам в оптовых обменках и банках - явный загон.
Додано: Сер 23 гру, 2020 12:04
Captain Obvious
Зеленым цветов суммы которые с ЕКС поступают на счета в банках ( счета фирм которые продают товары и услуги бюджетным распорядителям ) Как-то так, можете меня поправить
Живите своим умом!
Додано: Сер 23 гру, 2020 12:09
То есть до 28 декабря нужно выбрать самый удачный день для слива, если загон не закончится раньше.
Запоминаем эти твиты.
Додано: Сер 23 гру, 2020 12:10
так при рефінансі 6%, банкам депозитчики не потрібні, от сидять "на вимогу"
тай з валютою невдобно, євробонди 7% позичає уряд, в Приваті 1%, нормас.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 23 гру, 2020 12:11
В принципе про это каждый день пишет Сибарит, просто не все читают))))
Живите своим умом!
Додано: Сер 23 гру, 2020 12:22
Слишком мало времени плюс остаток это уже дни когда деловая активность затихает. Так что к Новому году 29 только если случится какое-то зеркальное (по отношению к распродаже ОВГЗ) событие. Но вроде ничего не намечается.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 23 гру, 2020 12:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
читать и понимать это две большие разницы)))
28.35-28.38/28.50-28.55
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Сер 23 гру, 2020 12:28
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
23.12.2020....................28,4629
Доллар прибавил 21 копейку.
Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия со спредом 2.5 копейки. Наскоро хлебнув кофе, выросли на 6 копеек. Это вызвало появление НБУ, после чего ненадолго остановились. Около 11-30 выросли на 2 копейки и снова остановились. НБУ сегодня был замечен уже дважды. Его стратегия выглядит привычно: после разворота пару дней позволяет двигаться достаточно свободно, а потом начинает сопротивляться.
В мире выросший вечером доллар ночью начал снижение и сейчас находится на уровне чуть ниже нашего вчерашнего закрытия, но выше уровней, на которых торговался вчера днем.
Справочный курс встретили котировками 28.4700 - 28.4950, что на 8 копеек выше открытия.
До 15-30 НБУ вчера успел продать 23.1 млн. Судя по графику, нельзя исключить, что и после что-то продал ТОМом.
Остатки на коррсчетах выросли. Драйверами роста стали расходы казначейства и сокращение объема ссуточных сертификатов. Остальное по мелочи. Из мелочи обращает на себя внимание выдача суточного рефинанса.
Это первые серьезные поступления от казначейства после крупного размещения облигаций. Слишком угрожающей сумма не выглядит.
В понедельник объем валютного рынка уменьшился с 527.4 до 510.6. Обороты чистые и по-прежнему весьма высоки, это чуть больше привычного уровня середины недели. Клиентское предложение изрядно выросло и превысило сократившийся спрос.
Зараз переглядають цей форум: andrey_abc, Dr_English, Google [Bot] і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|