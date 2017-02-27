Додано: Сер 23 гру, 2020 12:28

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

23.12.2020....................28,4629

Доллар прибавил 21 копейку.

Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия со спредом 2.5 копейки. Наскоро хлебнув кофе, выросли на 6 копеек. Это вызвало появление НБУ, после чего ненадолго остановились. Около 11-30 выросли на 2 копейки и снова остановились. НБУ сегодня был замечен уже дважды. Его стратегия выглядит привычно: после разворота пару дней позволяет двигаться достаточно свободно, а потом начинает сопротивляться.

В мире выросший вечером доллар ночью начал снижение и сейчас находится на уровне чуть ниже нашего вчерашнего закрытия, но выше уровней, на которых торговался вчера днем.

Справочный курс встретили котировками 28.4700 - 28.4950, что на 8 копеек выше открытия.



До 15-30 НБУ вчера успел продать 23.1 млн. Судя по графику, нельзя исключить, что и после что-то продал ТОМом.

Остатки на коррсчетах выросли. Драйверами роста стали расходы казначейства и сокращение объема ссуточных сертификатов. Остальное по мелочи. Из мелочи обращает на себя внимание выдача суточного рефинанса.

Это первые серьезные поступления от казначейства после крупного размещения облигаций. Слишком угрожающей сумма не выглядит.



В понедельник объем валютного рынка уменьшился с 527.4 до 510.6. Обороты чистые и по-прежнему весьма высоки, это чуть больше привычного уровня середины недели. Клиентское предложение изрядно выросло и превысило сократившийся спрос.