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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7039704070417042
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 12:36

НБУ тормозящей жидкости подливает, видя как поезд набрал обороты.
28.5 рубеж.
Так что далеко не уедем.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 12:39

  fin написав:Какойто бред происходит с курсом. Он сейчас должен каждый день приближаться к 27, а какието дяди и тети рисуют 28,5! Маски-шоу.

Та які 27! К 25 чи нижче! Всі хотять купити гривню - вона ж красива!

І ще за неї дають ОВДП 10% річних!
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