НБУ тормозящей жидкости подливает, видя как поезд набрал обороты.
28.5 рубеж.
Так что далеко не уедем.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 гру, 2020 12:36
НБУ тормозящей жидкости подливает, видя как поезд набрал обороты.
28.5 рубеж.
Так что далеко не уедем.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Сер 23 гру, 2020 12:39
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