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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7040704170427043
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 13:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  fin написав:Он сейчас должен каждый день приближаться к 27

Вижу как Вы его заговариваете каждый день на 27, а он ни в какую! ;-)
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 13:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Оптовые обменки (Одесса) испытывают трудности с гривной.
Курс приспустился почти у всех.

Льют. :)
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 13:18

  Captain Obvious написав:Судя по спредам в оптовых обменках и банках - явный загон.

капитошка, не очкуй
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 13:22

  SILVER_UA написав:
  Proofy написав:Тоже вчера ливанул страждущим.

дальше с бумагой этой что делать ?

как вариант пропить.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 13:22

  rasmus написав:
  fin написав:Он сейчас должен каждый день приближаться к 27

Вижу как Вы его заговариваете каждый день на 27, а он ни в какую! ;-)
Ничего, я не спешу, могу до весны подождать и больше бумаги поднакопить.
fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 13:29

А успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись! ©

Якщо комусь цікаво, то тут виклав фото своєї інвестиції в бетон :)
Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

=
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 13:48

Тем временем, в спецфонде уже 52 млрд грн

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А еще интересно, когда собираются платить долги бизнесу по НДС - пока, как видно из таблички выше, этого сделано не было. Сколько их накопилось - вопрос хороший. Если по пропорции прошлого года, то порядка 28 млрд грн (26% от гросс-поступлений - это 160 млрд, а возмещено по факту лишь 132, что составляет 21%)

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zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 13:49

  rasmus написав:
  fin написав:Он сейчас должен каждый день приближаться к 27

Вижу как Вы его заговариваете каждый день на 27, а он ни в какую! ;-)

Человек в гривне застрял, бывает. Я и сам хотел бы 27, тут новая партия бумаги подоспела.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 13:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Наконец-то долгожданный предновогодний загон :) Оно и верно, загонялам же тоже хочется хорошие подарки на НГ, надо чтобы олени их проспонсировали))
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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