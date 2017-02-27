Вижу как Вы его заговариваете каждый день на 27, а он ни в какую!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 гру, 2020 13:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вижу как Вы его заговариваете каждый день на 27, а он ни в какую!
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Сер 23 гру, 2020 13:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Оптовые обменки (Одесса) испытывают трудности с гривной.
Курс приспустился почти у всех.
Льют.
Додано: Сер 23 гру, 2020 13:18
Додано: Сер 23 гру, 2020 13:22
как вариант пропить.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Сер 23 гру, 2020 13:22
Додано: Сер 23 гру, 2020 13:29
А успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись! ©
Якщо комусь цікаво, то тут виклав фото своєї інвестиції в бетон
Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
=
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Сер 23 гру, 2020 13:48
Тем временем, в спецфонде уже 52 млрд грн
А еще интересно, когда собираются платить долги бизнесу по НДС - пока, как видно из таблички выше, этого сделано не было. Сколько их накопилось - вопрос хороший. Если по пропорции прошлого года, то порядка 28 млрд грн (26% от гросс-поступлений - это 160 млрд, а возмещено по факту лишь 132, что составляет 21%)
Додано: Сер 23 гру, 2020 13:49
Человек в гривне застрял, бывает. Я и сам хотел бы 27, тут новая партия бумаги подоспела.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Сер 23 гру, 2020 13:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Наконец-то долгожданный предновогодний загон Оно и верно, загонялам же тоже хочется хорошие подарки на НГ, надо чтобы олени их проспонсировали))
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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