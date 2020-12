Додано: Сер 23 гру, 2020 14:49

Captain Obvious написав: Что-то как-то сдувается рiст.

Еще даже не 28е, и курсов для слива нормальных не было. Что-то как-то сдувается рiст.Еще даже не 28е, и курсов для слива нормальных не было.

Все это пока флуктуации, не более ) Все это пока флуктуации, не более )

"The quieter you become, the more you are able to hear"