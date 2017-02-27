RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 70427043704470457046>
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 14:45

нафига тот доллар вообще нужен?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5981
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 527 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 14:48

  Investor_K написав:нафига тот доллар вообще нужен?
согласен, евра!
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1756
З нами з: 24.10.08
Подякував: 47 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 14:49

  Captain Obvious написав:Что-то как-то сдувается рiст.


Очевидно ограничитель 10 коп в день, при срабатывании ограничителя начинают гасить рост. Если сильно разгорится, то и ЗВР не хватит чтобы удержать.
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 23 гру, 2020 14:50, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2972
З нами з: 26.02.09
Подякував: 420 раз.
Подякували: 617 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 14:49

  Captain Obvious написав:Что-то как-то сдувается рiст.
Еще даже не 28е, и курсов для слива нормальных не было.

Все это пока флуктуации, не более )
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
Повідомлень: 1309
З нами з: 23.04.09
Подякував: 588 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 14:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Я доллар держу на карточках. И то 10% от всех денех. Наличный бакс ну его нафих.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5981
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 527 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 14:53

  Moneta написав:11:02
Нацбанк вышел повторно, на этот раз продает по 28,49.
10:47
На рынке появлялся Национальный банк с продажей по 28,45. Но его 20 млн. выкупили за несколько секунд, после чего он ушел.

завтра будет жарко, слабонервные будут гребсти доллар по любой цене птамуш неизвестно что в том январе будет, точнее ничего хорошего не будет аж до самой весны.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5369
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1112 раз.
Подякували: 1558 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 14:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Captain Obvious написав:Что-то как-то сдувается рiст.

Ну да, всё то тебе не так.

А то что обещанного укрепления гривны сразу-после-выборов вообще не было и гривна с тех времен так и продолжает потихоньку падать - ну кто ж то помнит.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2402
З нами з: 06.08.19
Подякував: 581 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 15:01

ЕОК,як взнати?

ЕОК,як взнати?

35% доларів що існують були надруковані цього року
тепер подивіться, скільки % грн. було надроковано за тей же час.

берете курс 27 і рахуєте пропорцію.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 23 гру, 2020 15:01, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22734
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1187 раз.
Подякували: 1693 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 15:01

  rasmus написав:Все это пока флуктуации, не более )


завтра будет видно, если будет 28.60 / 28.70, значит тренд :)
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2972
З нами з: 26.02.09
Подякував: 420 раз.
Подякували: 617 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 15:07

  vitaliian написав:завтра будет жарко, слабонервные будут гребсти доллар по любой цене птамуш неизвестно что в том январе будет, точнее ничего хорошего не будет аж до самой весны.


Народ ушлый пошел, только курс поднялся сразу активизируются сдающие, пока у окошка стоял два раза спрашивали сколько евро смогут взять.

Только курс на 27,50 опустится будет обратная реакция - накопленный спрос активизируется и у окошек будут стоять с гривной.
viy
 
Повідомлень: 63
З нами з: 13.08.18
Подякував: 38 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 70427043704470457046>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fin, Zebra і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2102, 2103, 2104
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
21031 2744964
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 гру, 2020 15:36
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 732, 733, 734
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7338 1704544
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 гру, 2020 13:36
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 62, 63, 64
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
634 145858
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 гру, 2020 05:18
Амвросий

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (9070)
23.12.2020 15:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.