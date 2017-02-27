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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 гру, 2020 14:45
нафига тот доллар вообще нужен?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Сер 23 гру, 2020 14:48
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Сер 23 гру, 2020 14:49
Очевидно ограничитель 10 коп в день, при срабатывании ограничителя начинают гасить рост. Если сильно разгорится, то и ЗВР не хватит чтобы удержать.
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 23 гру, 2020 14:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 23 гру, 2020 14:49
Все это пока флуктуации, не более )
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Сер 23 гру, 2020 14:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я доллар держу на карточках. И то 10% от всех денех. Наличный бакс ну его нафих.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Сер 23 гру, 2020 14:53
завтра будет жарко, слабонервные будут гребсти доллар по любой цене птамуш неизвестно что в том январе будет, точнее ничего хорошего не будет аж до самой весны.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
Додано: Сер 23 гру, 2020 14:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ну да, всё то тебе не так.
А то что обещанного укрепления гривны сразу-после-выборов вообще не было и гривна с тех времен так и продолжает потихоньку падать - ну кто ж то помнит.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 23 гру, 2020 15:01
ЕОК,як взнати?
ЕОК,як взнати?
35% доларів що існують були надруковані цього року
тепер подивіться, скільки % грн. було надроковано за тей же час.
берете курс 27 і рахуєте пропорцію.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 23 гру, 2020 15:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 15:01
Додано: Сер 23 гру, 2020 15:07
Народ ушлый пошел, только курс поднялся сразу активизируются сдающие, пока у окошка стоял два раза спрашивали сколько евро смогут взять.
Только курс на 27,50 опустится будет обратная реакция - накопленный спрос активизируется и у окошек будут стоять с гривной.
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