Додано: Сер 23 гру, 2020 15:13

viy написав: vitaliian написав: завтра будет жарко, слабонервные будут гребсти доллар по любой цене птамуш неизвестно что в том январе будет, точнее ничего хорошего не будет аж до самой весны. завтра будет жарко, слабонервные будут гребсти доллар по любой цене птамуш неизвестно что в том январе будет, точнее ничего хорошего не будет аж до самой весны.



Народ ушлый пошел, только курс поднялся сразу активизируются сдающие, пока у окошка стоял два раза спрашивали сколько евро смогут взять.



Только курс на 27,50 опустится будет обратная реакция - накопленный спрос активизируется и у окошек будут стоять с гривной. Народ ушлый пошел, только курс поднялся сразу активизируются сдающие, пока у окошка стоял два раза спрашивали сколько евро смогут взять.Только курс на 27,50 опустится будет обратная реакция - накопленный спрос активизируется и у окошек будут стоять с гривной.



Потому то и нет хорошей амплитуды колебаний, а только флуктуации за счет сглаживания этим "народом ушлым" Потому то и нет хорошей амплитуды колебаний, а только флуктуации за счет сглаживания этим "народом ушлым"

