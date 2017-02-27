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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7043704470457046>
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 15:12

  Амвросий написав:
завтра будет видно, если будет 28.60 / 28.70, значит тренд :)


Имхо все видно уже сегодня. У меня только один вопрос есть ли прямая корреляция между списком банков с лучшим курсом на прием и списком банков покупателей долларовых ОВГЗ?
viy
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 15:13

  viy написав:
  vitaliian написав:завтра будет жарко, слабонервные будут гребсти доллар по любой цене птамуш неизвестно что в том январе будет, точнее ничего хорошего не будет аж до самой весны.


Народ ушлый пошел, только курс поднялся сразу активизируются сдающие, пока у окошка стоял два раза спрашивали сколько евро смогут взять.

Только курс на 27,50 опустится будет обратная реакция - накопленный спрос активизируется и у окошек будут стоять с гривной.


Потому то и нет хорошей амплитуды колебаний, а только флуктуации за счет сглаживания этим "народом ушлым" ;-)
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 15:14

  vitaliian написав:завтра будет жарко, слабонервные будут гребсти доллар по любой цене птамуш неизвестно что в том январе будет, точнее ничего хорошего не будет аж до самой весны.

Помнится весь ноябрь ты говорил противоположное: что люди будут нести бакс чтобы купить мандарины, шампанское и варенку на оливье. :mrgreen:
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 15:16

  rasmus написав:
  viy написав:
  vitaliian написав:завтра будет жарко, слабонервные будут гребсти доллар по любой цене птамуш неизвестно что в том январе будет, точнее ничего хорошего не будет аж до самой весны.


Народ ушлый пошел, только курс поднялся сразу активизируются сдающие, пока у окошка стоял два раза спрашивали сколько евро смогут взять.

Только курс на 27,50 опустится будет обратная реакция - накопленный спрос активизируется и у окошек будут стоять с гривной.


Потому то и нет хорошей амплитуды колебаний, а только флуктуации за счет сглаживания этим "народом ушлым" ;-)


Это да.
Но вот месяц назад хорошо качнули, когда ростишки своим рiкетным воплем оглушили всех, и олени побежали покупать па 28.6
Что потом?
Мы помним, 27.95.
Востаннє редагувалось Captain Obvious в Сер 23 гру, 2020 15:18, всього редагувалось 1 раз.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 15:18

  vitaliian написав:
  Moneta написав:11:02
Нацбанк вышел повторно, на этот раз продает по 28,49.
10:47
На рынке появлялся Национальный банк с продажей по 28,45. Но его 20 млн. выкупили за несколько секунд, после чего он ушел.

завтра будет жарко, слабонервные будут гребсти доллар по любой цене птамуш неизвестно что в том январе будет, точнее ничего хорошего не будет аж до самой весны.

И летом 24 ?
alex10
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 15:20

  сірий написав:УВАГА!!!!
ШУКАЙТЕ ГРИВНЮ :mrgreen:

!!!
:D
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 15:23

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Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 15:26

  Proofy написав:
  rasmus написав:
  fin написав:Он сейчас должен каждый день приближаться к 27

Вижу как Вы его заговариваете каждый день на 27, а он ни в какую! ;-)

Человек в гривне застрял, бывает. Я и сам хотел бы 27, тут новая партия бумаги подоспела.
Вот тут Вы ошибаетесь. Я еще с 90-х в купонах и грн никогда не застревал. Всегда оставлял только на расходы текущие,и покупал доллары. Обычно не покупаю по мелочам, а собираю допустим 3-4 месяца, полгода, а потом стараюсь брать сразу на всю сумму. Поэтому не спешу, весной минимум по 27 возьму.
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 15:27

"Но вот месяц назад хорошо качнули, когда ростишки своим рiкетным воплем оглушили всех, и олени побежали покупать па 28.6
Что потом?
Мы помним, 27.95."[/quote]
Не все тут - ушлые скальперы- ловцы ножей... Ну взял я месяц-полтора назад па28-50 на сохранение год/два- и шо ? Чем лучше сегодня ? Не все в кедах
alex10
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 15:27

  rasmus написав:
  viy написав:
  vitaliian написав:завтра будет жарко, слабонервные будут гребсти доллар по любой цене птамуш неизвестно что в том январе будет, точнее ничего хорошего не будет аж до самой весны.


Народ ушлый пошел, только курс поднялся сразу активизируются сдающие, пока у окошка стоял два раза спрашивали сколько евро смогут взять.

Только курс на 27,50 опустится будет обратная реакция - накопленный спрос активизируется и у окошек будут стоять с гривной.


Потому то и нет хорошей амплитуды колебаний, а только флуктуации за счет сглаживания этим "народом ушлым" ;-)

Имхо рост настолько читаемый, что даже я первый раз в своей жизни продал доллары)) С полным пониманием что любое мое решение это только мое решение, и ответственность за его результат буду нести только я)
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