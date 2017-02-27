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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 гру, 2020 15:33
Investor_K написав:
Я доллар держу на карточках. И то 10% от всех денех. Наличный бакс ну его нафих.
Все нормальные люди уже давно все деньги на карточках держат,и валюту, и гривну. Необходимости в наличке уже почти нет.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 15:34
fin написав: Investor_K написав:
Я доллар держу на карточках. И то 10% от всех денех. Наличный бакс ну его нафих.
Все нормальные люди уже давно все деньги на карточках держат,и валюту, и гривну. Необходимости в наличке уже почти нет.
И какие суммы вы там держите? Пицот?
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Zebra
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Додано: Сер 23 гру, 2020 15:37
alex10 написав: vitaliian написав: Moneta написав:
11:02
Нацбанк вышел повторно, на этот раз продает по 28,49.
10:47
На рынке появлялся Национальный банк с продажей по 28,45. Но его 20 млн. выкупили за несколько секунд, после чего он ушел.
завтра будет жарко, слабонервные будут гребсти доллар по любой цене птамуш неизвестно что в том январе будет, точнее ничего хорошего не будет аж до самой весны.
И летом 24 ?
Нет. Только 26-27.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 15:42
Zebra написав: fin написав: Investor_K написав:
Я доллар держу на карточках. И то 10% от всех денех. Наличный бакс ну его нафих.
Все нормальные люди уже давно все деньги на карточках держат,и валюту, и гривну. Необходимости в наличке уже почти нет.
И какие суммы вы там держите? Пицот?
Я? Почти все. За "пицот" нет смысла вообще переступать порог банка. Насмешили Вы меня, однако.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 15:43
fin написав:
Все нормальные люди уже давно все деньги на карточках держат,и валюту, и гривну. Необходимости в наличке уже почти нет.
Цифра 200000 Вам о чем то говорит?
Если сникнет парус -
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Додано: Сер 23 гру, 2020 15:43
flyman написав:
ЕОК,як взнати?
35% доларів що існують були надруковані цього року
тепер подивіться, скільки % грн. було надроковано за тей же час.
берете курс 27 і рахуєте пропорцію.
Не работает такой подход.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 15:47
fin написав: Investor_K написав:
Я доллар держу на карточках. И то 10% от всех денех. Наличный бакс ну его нафих.
Все нормальные люди уже давно все деньги на карточках держат,и валюту, и гривну. Необходимости в наличке уже почти нет.
Война,революция,дефолт,инопланетное нашествие...наличка нужна таки.
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