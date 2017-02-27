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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7043704470457046
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 15:33

  Investor_K написав:Я доллар держу на карточках. И то 10% от всех денех. Наличный бакс ну его нафих.
Все нормальные люди уже давно все деньги на карточках держат,и валюту, и гривну. Необходимости в наличке уже почти нет.
fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 15:34

  fin написав:
  Investor_K написав:Я доллар держу на карточках. И то 10% от всех денех. Наличный бакс ну его нафих.
Все нормальные люди уже давно все деньги на карточках держат,и валюту, и гривну. Необходимости в наличке уже почти нет.

И какие суммы вы там держите? Пицот?
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 15:37

  alex10 написав:
  vitaliian написав:
  Moneta написав:11:02
Нацбанк вышел повторно, на этот раз продает по 28,49.
10:47
На рынке появлялся Национальный банк с продажей по 28,45. Но его 20 млн. выкупили за несколько секунд, после чего он ушел.

завтра будет жарко, слабонервные будут гребсти доллар по любой цене птамуш неизвестно что в том январе будет, точнее ничего хорошего не будет аж до самой весны.

И летом 24 ?
Нет. Только 26-27.
fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 15:42

  Zebra написав:
  fin написав:
  Investor_K написав:Я доллар держу на карточках. И то 10% от всех денех. Наличный бакс ну его нафих.
Все нормальные люди уже давно все деньги на карточках держат,и валюту, и гривну. Необходимости в наличке уже почти нет.

И какие суммы вы там держите? Пицот?
Я? Почти все. За "пицот" нет смысла вообще переступать порог банка. Насмешили Вы меня, однако.
fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 15:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  fin написав:Все нормальные люди уже давно все деньги на карточках держат,и валюту, и гривну. Необходимости в наличке уже почти нет.


Цифра 200000 Вам о чем то говорит?
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 15:43

  flyman написав:ЕОК,як взнати?

35% доларів що існують були надруковані цього року
тепер подивіться, скільки % грн. було надроковано за тей же час.

берете курс 27 і рахуєте пропорцію.

Не работает такой подход.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 15:47

  fin написав:
  Investor_K написав:Я доллар держу на карточках. И то 10% от всех денех. Наличный бакс ну его нафих.
Все нормальные люди уже давно все деньги на карточках держат,и валюту, и гривну. Необходимости в наличке уже почти нет.

Война,революция,дефолт,инопланетное нашествие...наличка нужна таки.
goldfinger
 
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