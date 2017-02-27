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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 70447045704670477048>
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 15:37

  alex10 написав:
  vitaliian написав:
  Moneta написав:11:02
Нацбанк вышел повторно, на этот раз продает по 28,49.
10:47
На рынке появлялся Национальный банк с продажей по 28,45. Но его 20 млн. выкупили за несколько секунд, после чего он ушел.

завтра будет жарко, слабонервные будут гребсти доллар по любой цене птамуш неизвестно что в том январе будет, точнее ничего хорошего не будет аж до самой весны.

И летом 24 ?
Нет. Только 26-27.
fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 15:43

  flyman написав:ЕОК,як взнати?

35% доларів що існують були надруковані цього року
тепер подивіться, скільки % грн. було надроковано за тей же час.

берете курс 27 і рахуєте пропорцію.

Не работает такой подход.
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 15:47

  fin написав:
  Investor_K написав:Я доллар держу на карточках. И то 10% от всех денех. Наличный бакс ну его нафих.
Все нормальные люди уже давно все деньги на карточках держат,и валюту, и гривну. Необходимости в наличке уже почти нет.

Война,революция,дефолт,инопланетное нашествие...наличка нужна таки.
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 15:56

  goldfinger написав:
  flyman написав:ЕОК,як взнати?

35% доларів що існують були надруковані цього року
тепер подивіться, скільки % грн. було надроковано за тей же час.

берете курс 27 і рахуєте пропорцію.

Не работает такой подход.

для base line працює, для флуктуацій ні
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 15:59

  flyman написав:
  goldfinger написав:
  flyman написав:ЕОК,як взнати?

35% доларів що існують були надруковані цього року
тепер подивіться, скільки % грн. було надроковано за тей же час.

берете курс 27 і рахуєте пропорцію.

Не работает такой подход.

для base line працює, для флуктуацій ні

Гривні надруковано за 12 звітних місяців +34.8%
І хіба надрукований долар сюди якось потрапив? Я щось не чув про номінально високе зростання валютних надходжень.
До того ж, готівкового долару стало більше всього на 10%
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 16:02

Миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине для пересмотра соглашения сотрудничества stand-by. Об этом сообщил глава Нацбанка Кирилл Шевченко. Шевченко выразил уверенность в том, что с МВФ удастся договориться. О том, что шансы на переговорах высокие говорит и источник в Минфине.

На самом деле, договориться о продление финансирования будет практически нереально. Об этом рассказал источник в Офисе президента, хорошо знакомый с картиной переговоров. Ключевая цель, которую преследует украинская сторона в качестве итогов миссии МВФ - это stuff level agreement между МВФ и руководством Украины.
Украину интересует только SLA, потому что это откроет дорогу к финансовым рынкам для заимствований. Но, МВФ никакой SLA заключать не готов, потому что ещё из прошлого SLA Украина не выполнила почти ничего, а многое специально нарушила.
Поэтому МВФ очень напряжённо обсуждает с украинской стороной бюджет 2021 и 2022 годов, который в МВФ всё ещё считают несбалансированным.

Что конкретно волнует миссию? По словам собеседника в Офисе президента три основных вопроса.

Первый – антикоррупционная политика. Тут и накат на главу Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника и решения Конституционного суда Украины об отмене ряда положений антикоррупционного законодательства. Выходит, что за последнее время были отменены ряд ключевых решений, принятых еще при президенте Петре Порошенко под давлением международного сообщества.

Второй вопрос - финансовая стабильность «Укрпошты», которая вызывает вопросы. Напомним, что компания хочет стать крупнейшим в стране банком, не имея для этого соответствующих ресурсов. В случае кризиса такое решение может обернуться существенными проблемами для бюджета. Что спасать клиентов «Укрпошты» придется тратить государственные деньги, что не устраивает фонд.

Наконец, один из важнейших вопросов – претензии со стороны МВФ к независимости Национального банка Украины. В этом году президент Владимир Зеленский нанес по этой независимости сильнейший удар, вначале доведя дело до отставки экс-главы учреждения Якова Смолия, затем поставив во главе НБУ лояльного себе Кирилла Шевченко. Сам Шевченко поступил еще сомнительней, полностью перекроив полномочия правления Нацбанка, задвинув всех не лояльных себе и Зеленскому людей.
Одним словом, для того чтобы надежды главы Нацбанка оправдались и с МВФ таки удалось договориться ему надо начать с себя.

А вернее с того как он управляет финансовым учреждением.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 16:12

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............23.12.2020............24.12.2020
дата розрахунку..............22.12.2020.............23.12.2020
Євро.................................34,5669..................34,6156...+0.14%
Долар США......................28,2513..................28,4551...+0.72%
После полудня гривна отыграла почти копейку.
Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия со спредом 2.5 копейки. Наскоро хлебнув кофе, выросли на 6 копеек. Это вызвало появление НБУ, после чего ненадолго остановились. Около 11-30 выросли на 2 копейки и снова остановились. НБУ сегодня был замечен уже дважды. Его стратегия выглядит привычно: после разворота пару дней позволяет двигаться достаточно свободно, а потом начинает сопротивляться.
В мире выросший вечером доллар ночью начал снижение и сейчас находится на уровне чуть ниже нашего вчерашнего закрытия, но выше уровней, на которых торговался вчера днем.
Справочный курс встретили котировками 28.4700 - 28.4950, что на 8 копеек выше открытия.
Информация о ходе торгов после 12 очень противоречива, где-то что-то поломалось. По официальному курсу видно, что котировки серьезно снижались. По некоторым данным это снижение было временным.
В мире доллар чуть подрос, но серьезным движением это не выглядит.

Этот день в истории:
2019 - 23.2758 (-2) +518
2018 - 27.4339 (0*) +102

2017 - 27.9509 (+10)
2016 - 26.2668 (-2)
* После рабочей субботы.

  Victor8 написав:В Киеве таксисты из-за ухудшения погодных условий повышают тарифы на такси. За день стоимость проезда выросла в два раза.
Об этом написал автогонщик Алексей Мочанов на своей станице в Facebook в среду, 23 декабря.

Ну а как это связано с гривной или валютой?
В Киеве давно пора откровенно вводить оплату за время поездки, километры уже ни о чем не говорят :(
По дорогам видно только, что несмотря на всеобщий плач, деньги у народа есть. Количество машин на дорогах как в самые жирные годы, а это показатель достаточно красноречивый.
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 16:18

  Zebra написав:
  flyman написав:ЕОК,як взнати?

35% доларів що існують були надруковані цього року
тепер подивіться, скільки % грн. було надроковано за тей же час.

берете курс 27 і рахуєте пропорцію.


Гривні надруковано за 12 звітних місяців +34.8%
І хіба надрукований долар сюди якось потрапив? Я щось не чув про номінально високе зростання валютних надходжень.
До того ж, готівкового долару стало більше всього на 10%

1:1, от base line

а флуктуація, тобто спекулятивна складова це притік/віддтік резидентів та еквпорт/іпорт, та гроші гастріків.

минулого року прибило до нашого берега - курс став 24. цього року відплили - курс став 28.
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 16:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Рiст - всё?(
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 16:23

  viy написав:
  vitaliian написав:завтра будет жарко, слабонервные будут гребсти доллар по любой цене птамуш неизвестно что в том январе будет, точнее ничего хорошего не будет аж до самой весны.


Народ ушлый пошел, только курс поднялся сразу активизируются сдающие, пока у окошка стоял два раза спрашивали сколько евро смогут взять.

Только курс на 27,50 опустится будет обратная реакция - накопленный спрос активизируется и у окошек будут стоять с гривной.
как раз наоборот, па 24 никто не брал (думали ещё упадёт), а когда доходил до 40 стояли очереди (думали ещё вырастет). Все не могут быть в выигрыше, миллионы долларов "из воздуха" делаются за счёт миллионов несчастных кто ошибся с прогнозами. Поэтому чем более непредсказуемый курс, тем больше денег из воздуха. Если все сидят в валюте и ждут девал, им подарят курс 24 и опять несколько сот человек сказочно обогатятся. Здесь курс 24 ведь никто кроме меня не ждёт? Значит 100% такой курс будет. НБУ шлёт рынку заведомо ложные сигналы (искусственно поддерживая 28,50+) мол посмотрите гривна - падает, гребите валюту. А потом вуаля курс 24. Помните Ельцина с его "девальвации не будет"? У них такая работа - посылать ложные сигналы.

мой прогноз от 7.12
  vitaliian написав:Завтра ещё рано ловить карася, пока идёт прикормка, но ловить проффит надо до того когда нбу выйдет с покупками, тут был бы полезен инсайд. Задерг вверх будет после 15.12 когда экспортеры уйдут на католические каникулы, и польются рекой неосвоенные бюджетные деньги. Пару дней у желающих откупиться думаю есть, максимум неделя. Ниже 27,90 нбу не даст упасть ему надо пополнять резервы, пока есть чем. всё имхо.


мой прогноз от 8.12
  vitaliian написав:На этой неделе 100% нырнем под 28, на следующей возможно скатимся до 27,90 а перед Рождеством спекули вернут курс 28,30 и сольют все что успели прикупить.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 23 гру, 2020 16:54, всього редагувалось 4 разів.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
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