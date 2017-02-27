Додано: Сер 23 гру, 2020 16:02

Миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине для пересмотра соглашения сотрудничества stand-by. Об этом сообщил глава Нацбанка Кирилл Шевченко. Шевченко выразил уверенность в том, что с МВФ удастся договориться. О том, что шансы на переговорах высокие говорит и источник в Минфине.



На самом деле, договориться о продление финансирования будет практически нереально. Об этом рассказал источник в Офисе президента, хорошо знакомый с картиной переговоров. Ключевая цель, которую преследует украинская сторона в качестве итогов миссии МВФ - это stuff level agreement между МВФ и руководством Украины.

Украину интересует только SLA, потому что это откроет дорогу к финансовым рынкам для заимствований. Но, МВФ никакой SLA заключать не готов, потому что ещё из прошлого SLA Украина не выполнила почти ничего, а многое специально нарушила.

Поэтому МВФ очень напряжённо обсуждает с украинской стороной бюджет 2021 и 2022 годов, который в МВФ всё ещё считают несбалансированным.



Что конкретно волнует миссию? По словам собеседника в Офисе президента три основных вопроса.



Первый – антикоррупционная политика. Тут и накат на главу Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника и решения Конституционного суда Украины об отмене ряда положений антикоррупционного законодательства. Выходит, что за последнее время были отменены ряд ключевых решений, принятых еще при президенте Петре Порошенко под давлением международного сообщества.



Второй вопрос - финансовая стабильность «Укрпошты», которая вызывает вопросы. Напомним, что компания хочет стать крупнейшим в стране банком, не имея для этого соответствующих ресурсов. В случае кризиса такое решение может обернуться существенными проблемами для бюджета. Что спасать клиентов «Укрпошты» придется тратить государственные деньги, что не устраивает фонд.



Наконец, один из важнейших вопросов – претензии со стороны МВФ к независимости Национального банка Украины. В этом году президент Владимир Зеленский нанес по этой независимости сильнейший удар, вначале доведя дело до отставки экс-главы учреждения Якова Смолия, затем поставив во главе НБУ лояльного себе Кирилла Шевченко. Сам Шевченко поступил еще сомнительней, полностью перекроив полномочия правления Нацбанка, задвинув всех не лояльных себе и Зеленскому людей.

Одним словом, для того чтобы надежды главы Нацбанка оправдались и с МВФ таки удалось договориться ему надо начать с себя.



А вернее с того как он управляет финансовым учреждением.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.