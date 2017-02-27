ДЛЯ ТЕХ,КТО В ТАНКЕ,ПОВТОРЯЮ ЧЕРЕЗ ДУЛО. ИЩИТЕ ГРИВНУ!!!
Гривню знайшов...шо з нею робити?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Кожна сьома гривня доходів держбюджету йде на обслуговування боргу – Рахункова палата
За 11 місяців 2020 року на погашення держборгу Україна вже витратила 357,4 млрд грн - кожна сьома гривня доходів держбюджету йде на обслуговування боргу.
Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, коментуючи виконання бюджету-2020.
"Кожна сьома гривня доходів держбюджету йде на обслуговування боргу. Кожен українець за обслуговування держборгу у 2020 році сплатив по 3 тис грн", - сказав Пацкан.
Він уточнив, що назвав цифри станом на початок грудня, а повний аналіз бюджету-2020 буде наступного року, оскільки найбільші платежі йдуть в грудні.
"Найбільша наша проблема - це запозичення. Це третина держбюджету", - підкреслив Пацкан.
Голова Рахункової палати зауважив, що в держбюджеті на 2020 рік на погашення держборгу спочатку було передбачено 346 млрд грн. А за фактом, станом на 1 грудня, вже витрачено 357,4 млрд грн, і ця сума до кінця року зросте.
"Із позитиву - загальний обсяг доходів до держбюджету за січень-листопад дійсно зріс. Перевиконання плану - на 3,3 млрд грн. Менше оптимізму щодо видатків. У січні-листопаді видатки на 101 млрд грн менші від плану.
Недовиконання плану - це Державна митна служба. Але хочу нагадати, що у квітні показники бюджету були скориговані. Доходи, наприклад, були зменшені на 116 млрд грн", - додав він.
Він підкреслив, що останні місяці відбувалося перевиконання доходів Державною податковою службою. А найбільше невиконання - в Державній митній службі.
Промышленное производство практически остановило падение. 99,7% в ноябре 2020-го от уровня ноября 2019-го. Правда, есть нюанс - лишь за счет низкой базы ноября 2019-го, который уже показывал падение к ноябрю 2018-го на 5,9%. Т.е. 2-летнее падение превышает 6%.
Структура производства примитивизируется - добывающая промышленность подросла (+1,8% к ноябрю 2019-го), перерабатывающая - снизилась (-3,4%), машиностроение - обвалилось (-15,3%). За 2 года машиностроение потеряло 21%
zРадио написав:Промышленное производство практически остановило падение. 99,7% в ноябре 2020-го от уровня ноября 2019-го. Правда, есть нюанс - лишь за счет низкой базы ноября 2019-го, который уже показывал падение к ноябрю 2018-го на 5,9%. Т.е. 2-летнее падение превышает 6%.
Структура производства примитивизируется - добывающая промышленность подросла (+1,8% к ноябрю 2019-го), перерабатывающая - снизилась (-3,4%), машиностроение - обвалилось (-15,3%). За 2 года машиностроение потеряло 21%
vitaliian написав:завтра будет жарко, слабонервные будут гребсти доллар по любой цене птамуш неизвестно что в том январе будет, точнее ничего хорошего не будет аж до самой весны.
Народ ушлый пошел, только курс поднялся сразу активизируются сдающие, пока у окошка стоял два раза спрашивали сколько евро смогут взять.
Только курс на 27,50 опустится будет обратная реакция - накопленный спрос активизируется и у окошек будут стоять с гривной.
как раз наоборот, па 24 никто не брал (думали ещё упадёт), а когда доходил до 40 стояли очереди (думали ещё вырастет). Все не могут быть в выигрыше, миллионы долларов "из воздуха" делаются за счёт миллионов несчастных кто ошибся с прогнозами. Поэтому чем более непредсказуемый курс, тем больше денег из воздуха. Если все сидят в валюте и ждут девал, им подарят курс 24 и опять несколько сот человек сказочно обогатятся. Здесь курс 24 ведь никто кроме меня не ждёт? Значит 100% такой курс будет. НБУ шлёт рынку заведомо ложные сигналы (искусственно поддерживая 28,50+) мол посмотрите гривна - падает, гребите валюту. А потом вуаля курс 24. Помните Ельцина с его "девальвации не будет"? У них такая работа - посылать ложные сигналы.
мой прогноз от 7.12
vitaliian написав:Завтра ещё рано ловить карася, пока идёт прикормка, но ловить проффит надо до того когда нбу выйдет с покупками, тут был бы полезен инсайд. Задерг вверх будет после 15.12 когда экспортеры уйдут на католические каникулы, и польются рекой неосвоенные бюджетные деньги. Пару дней у желающих откупиться думаю есть, максимум неделя. Ниже 27,90 нбу не даст упасть ему надо пополнять резервы, пока есть чем. всё имхо.
мой прогноз от 8.12
vitaliian написав:На этой неделе 100% нырнем под 28, на следующей возможно скатимся до 27,90 а перед Рождеством спекули вернут курс 28,30 и сольют все что успели прикупить.
Ну что сказать, аплодирую стоя! По поводу что не покупали по 24 вы не правы, знаю людей которые купили на все, я лично с мая 2018 все переводил в доллар/евро в 2019 последняя покупка 13.12.19 по 23,60 потом на время меня увлекли другие идеи, потом нг, рх, снг, др, 8м перед последним немного заболел, и уже словил факт что гривня поднакопилась и в пересчете потерял до штуки баксов, но обождал шумиху и потом купил по 26,65-26,70. Поэтому имхо когда курс стал 24 у основной массы народа тупо закончилась гривна. На прошлой неделе не покупал, а решил положить на пол года в гривне, увидев вчера подскок решил добить этот депозит до фонда за счет первой в моей жизни продажи долларов))