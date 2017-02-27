vitaliian написав:

viy написав: vitaliian написав: завтра будет жарко, слабонервные будут гребсти доллар по любой цене птамуш неизвестно что в том январе будет, точнее ничего хорошего не будет аж до самой весны. завтра будет жарко, слабонервные будут гребсти доллар по любой цене птамуш неизвестно что в том январе будет, точнее ничего хорошего не будет аж до самой весны.



Народ ушлый пошел, только курс поднялся сразу активизируются сдающие, пока у окошка стоял два раза спрашивали сколько евро смогут взять.



Только курс на 27,50 опустится будет обратная реакция - накопленный спрос активизируется и у окошек будут стоять с гривной. Народ ушлый пошел, только курс поднялся сразу активизируются сдающие, пока у окошка стоял два раза спрашивали сколько евро смогут взять.Только курс на 27,50 опустится будет обратная реакция - накопленный спрос активизируется и у окошек будут стоять с гривной.

vitaliian написав: Завтра ещё рано ловить карася, пока идёт прикормка, но ловить проффит надо до того когда нбу выйдет с покупками, тут был бы полезен инсайд. Задерг вверх будет после 15.12 когда экспортеры уйдут на католические каникулы, и польются рекой неосвоенные бюджетные деньги. Пару дней у желающих откупиться думаю есть, максимум неделя. Ниже 27,90 нбу не даст упасть ему надо пополнять резервы, пока есть чем. всё имхо. Завтра ещё рано ловить карася, пока идёт прикормка, но ловить проффит надо до того когда нбу выйдет с покупками, тут был бы полезен инсайд. Задерг вверх будет после 15.12 когда экспортеры уйдут на католические каникулы, и польются рекой неосвоенные бюджетные деньги. Пару дней у желающих откупиться думаю есть, максимум неделя. Ниже 27,90 нбу не даст упасть ему надо пополнять резервы, пока есть чем. всё имхо.

vitaliian написав: На этой неделе 100% нырнем под 28, на следующей возможно скатимся до 27,90 а перед Рождеством спекули вернут курс 28,30 и сольют все что успели прикупить. На этой неделе 100% нырнем под 28, на следующей возможно скатимся до 27,90 а перед Рождеством спекули вернут курс 28,30 и сольют все что успели прикупить.

как раз наоборот, па 24 никто не брал (думали ещё упадёт), а когда доходил до 40 стояли очереди (думали ещё вырастет). Все не могут быть в выигрыше, миллионы долларов "из воздуха" делаются за счёт миллионов несчастных кто ошибся с прогнозами. Поэтому чем более непредсказуемый курс, тем больше денег из воздуха. Если все сидят в валюте и ждут девал, им подарят курс 24 и опять несколько сот человек сказочно обогатятся. Здесь курс 24 ведь никто кроме меня не ждёт? Значит 100% такой курс будет. НБУ шлёт рынку заведомо ложные сигналы (искусственно поддерживая 28,50+) мол посмотрите гривна - падает, гребите валюту. А потом вуаля курс 24. Помните Ельцина с его "девальвации не будет"? У них такая работа - посылать ложные сигналы.