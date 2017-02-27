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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 гру, 2020 17:23
Zebra написав: Alex2007 написав:
ну и где та гривна на наличном рынке? почему нал.курс ниже чем межбанки?
25 число и НГ - наличка будет ниже МБ
крайне стремные качели.
тот самый случай, когда не знаешь то ли сливать, то ли купить долл. на крайний гривневый приход?
Или вообще не предпринимать никаких движений.
Востаннє редагувалось Alex2007
в Сер 23 гру, 2020 17:24, всього редагувалось 1 раз.
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Alex2007
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Додано: Сер 23 гру, 2020 17:23
jump
А что они имеют ввиду под обслуживанием долга? Только проценты или тело кредита тоже добавляют?
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viy
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Додано: Сер 23 гру, 2020 17:53
viy написав:
А что они имеют ввиду под обслуживанием долга? Только проценты или тело кредита тоже добавляют?
И тело и проценты. Бросается в глаза цифра 30%.
Грубая оценка:
В 2021 году нужно выплатить 17 млрд.долларов по внешним долгам. Бюджет в 2020 составлял 1032376,9 млн. грн.
Если взять курс 28, то выплаты по внешним долгам 476 млрд. грн.
476 / 1032.3769 = 46%
Это не треть, а половина бюджета.
Т.е. каждая вторая гривна (а не седьмая!) идет на выплату внешнего долга.
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Амвросий
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Додано: Сер 23 гру, 2020 18:02
17 млрд за 2 года надо будет выплатить: 2021 и 2022.../))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Сер 23 гру, 2020 18:05
asti написав:
17 млрд за 2 года надо будет выплатить: 2021 и 2022.../))
нам помогут
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$
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Олежан
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Додано: Сер 23 гру, 2020 18:06
Олежан написав: asti написав:
17 млрд за 2 года надо будет выплатить: 2021 и 2022.../))
нам помогут
Запад с нами.
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Captain Obvious
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Додано: Сер 23 гру, 2020 18:08
asti написав:
17 млрд за 2 года надо будет выплатить: 2021 и 2022.../))
да, я ошибся в 2021 году 10 млрд. долларов нужно выплатить по внешнему долгу.
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Амвросий
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Додано: Сер 23 гру, 2020 18:09
Captain Obvious написав: Олежан написав:
нам помогут
Запад с нами.
Востаннє редагувалось Амвросий
в Сер 23 гру, 2020 18:12, всього редагувалось 1 раз.
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Амвросий
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Додано: Сер 23 гру, 2020 18:12
Амвросий написав: asti написав:
17 млрд за 2 года надо будет выплатить: 2021 и 2022.../))
да, я ошибся в 2021 году 10 млрд. долларов нужно выплатить по внешнему долгу.
И по внутреннему еще 20... в гривне.
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Zebra
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1
Додано: Сер 23 гру, 2020 18:12
Alex2007 написав: Zebra написав: Alex2007 написав:
ну и где та гривна на наличном рынке? почему нал.курс ниже чем межбанки?
25 число и НГ - наличка будет ниже МБ
крайне стремные качели.
тот самый случай, когда не знаешь то ли сливать, то ли купить долл. на крайний гривневый приход?
Или вообще не предпринимать никаких движений.
имхо, если сливать - то не в грн.
а если покупать, то не сегодня
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matroSkin
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