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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7046704770487049>
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:23

  Zebra написав:
  Alex2007 написав:ну и где та гривна на наличном рынке? почему нал.курс ниже чем межбанки?

25 число и НГ - наличка будет ниже МБ


крайне стремные качели.
тот самый случай, когда не знаешь то ли сливать, то ли купить долл. на крайний гривневый приход? :D Или вообще не предпринимать никаких движений. :?
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 23 гру, 2020 17:24, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:23

jump
А что они имеют ввиду под обслуживанием долга? Только проценты или тело кредита тоже добавляют?
viy
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:53

  viy написав:А что они имеют ввиду под обслуживанием долга? Только проценты или тело кредита тоже добавляют?


И тело и проценты. Бросается в глаза цифра 30%.

Грубая оценка:

В 2021 году нужно выплатить 17 млрд.долларов по внешним долгам. Бюджет в 2020 составлял 1032376,9 млн. грн.

Если взять курс 28, то выплаты по внешним долгам 476 млрд. грн.

476 / 1032.3769 = 46%

Это не треть, а половина бюджета.
Т.е. каждая вторая гривна (а не седьмая!) идет на выплату внешнего долга.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 18:02

17 млрд за 2 года надо будет выплатить: 2021 и 2022.../))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 18:05

  asti написав:17 млрд за 2 года надо будет выплатить: 2021 и 2022.../))

нам помогут :mrgreen:
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$ :wink:
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 18:06

  Олежан написав:
  asti написав:17 млрд за 2 года надо будет выплатить: 2021 и 2022.../))

нам помогут :mrgreen:


Запад с нами.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 18:08

  asti написав:17 млрд за 2 года надо будет выплатить: 2021 и 2022.../))


да, я ошибся в 2021 году 10 млрд. долларов нужно выплатить по внешнему долгу.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 18:09

  Captain Obvious написав:
  Олежан написав:нам помогут :mrgreen:

Запад с нами.


Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 23 гру, 2020 18:12, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 18:12

  Амвросий написав:
  asti написав:17 млрд за 2 года надо будет выплатить: 2021 и 2022.../))


да, я ошибся в 2021 году 10 млрд. долларов нужно выплатить по внешнему долгу.

И по внутреннему еще 20... в гривне.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 18:12

  Alex2007 написав:
  Zebra написав:
  Alex2007 написав:ну и где та гривна на наличном рынке? почему нал.курс ниже чем межбанки?

25 число и НГ - наличка будет ниже МБ


крайне стремные качели.
тот самый случай, когда не знаешь то ли сливать, то ли купить долл. на крайний гривневый приход? :D Или вообще не предпринимать никаких движений. :?


имхо, если сливать - то не в грн.
а если покупать, то не сегодня :mrgreen:
matroSkin
 
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