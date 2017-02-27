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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7046704770487049
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 18:23

  matroSkin написав:имхо, если сливать - то не в грн.


А чому так? Попереду повний штиль і долар найближчим часом і до кінця січня стане дійсно нікому не потрібним...- вангую помірне зміцнення гривні
vovakwasov
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