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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 гру, 2020 18:23
matroSkin написав:
имхо, если сливать - то не в грн.
А чому так? Попереду повний штиль і долар найближчим часом і до кінця січня стане дійсно нікому не потрібним...- вангую помірне зміцнення гривні
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vovakwasov
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