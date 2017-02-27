А чому так? Попереду повний штиль і долар найближчим часом і до кінця січня стане дійсно нікому не потрібним...- вангую помірне зміцнення гривні
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 гру, 2020 18:23
Додано: Сер 23 гру, 2020 19:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
у людей обычно деньги пристроены у когото на неразрывных депо, у других в ремонтах, стройках, в товаре, кто-то уже затарился валютой.. Поэтому курс 24 в течении недели-месяца много валюты с рынка не вымоет, но кому надо (кто ждал этого момента и подготовил гривну) закупятся по полной. Из наблюдений, рост курса доллара стимулирует людей покупать валюту, а укрепление гривны - нет. Такой вот странный наш пэрэсичный. хорошо запомнил 2008 летом курс 4,75 все продавцы квартир-машин хотели гривну (даже по курсу 4,75), осенью курс был примерно 8 и все как один хотят доллары. Как по мне чем дороже доллар, тем предпочтительнее гривна по курсу.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
Додано: Сер 23 гру, 2020 20:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Наличка в каматозе, ниже МБ на добрые 10 копеек.
Больше заявок на продать валюту и к вечеру котировки упали, приёмы в 28.28 надо поискать, продажа от 28.30.
Это значит, что спрос на нале нулевой, а вот слив на рождество и НГ набирает обороты.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 23 гру, 2020 20:22
28 на нале можем увидеть еще до курантов.
Додано: Сер 23 гру, 2020 20:27
28,25-28,55 в этом коридоре войдём в нг и скорее всего проживём январь.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
Додано: Сер 23 гру, 2020 20:30
Додано: Сер 23 гру, 2020 20:31
Опять переносится.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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