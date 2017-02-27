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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 гру, 2020 18:23
matroSkin написав:
имхо, если сливать - то не в грн.
А чому так? Попереду повний штиль і долар найближчим часом і до кінця січня стане дійсно нікому не потрібним...- вангую помірне зміцнення гривні
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vovakwasov
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Додано: Сер 23 гру, 2020 19:02
viy написав:
Поэтому имхо когда курс стал 24 у основной массы народа тупо закончилась гривна.
у людей обычно деньги пристроены у когото на неразрывных депо, у других в ремонтах, стройках, в товаре, кто-то уже затарился валютой.. Поэтому курс 24 в течении недели-месяца много валюты с рынка не вымоет, но кому надо (кто ждал этого момента и подготовил гривну) закупятся по полной. Из наблюдений, рост курса доллара стимулирует людей покупать валюту, а укрепление гривны - нет. Такой вот странный наш пэрэсичный. хорошо запомнил 2008 летом курс 4,75 все продавцы квартир-машин хотели гривну (даже по курсу 4,75), осенью курс был примерно 8 и все как один хотят доллары. Как по мне чем дороже доллар, тем предпочтительнее гривна по курсу.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
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vitaliian
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Додано: Сер 23 гру, 2020 20:14
Наличка в каматозе, ниже МБ на добрые 10 копеек.
Больше заявок на продать валюту и к вечеру котировки упали, приёмы в 28.28 надо поискать, продажа от 28.30.
Это значит, что спрос на нале нулевой, а вот слив на рождество и НГ набирает обороты.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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4
Додано: Сер 23 гру, 2020 20:22
somilitark написав:
Наличка в каматозе, ниже МБ на добрые 10 копеек.
Больше заявок на продать валюту и к вечеру котировки упали, приёмы в 28.28 надо поискать, продажа от 28.30.
Это значит, что спрос на нале нулевой, а вот слив на рождество и НГ набирает обороты.
28 на нале можем увидеть еще до курантов.
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Captain Obvious
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Додано: Сер 23 гру, 2020 20:27
Captain Obvious написав: somilitark написав:
Наличка в каматозе, ниже МБ на добрые 10 копеек.
Больше заявок на продать валюту и к вечеру котировки упали, приёмы в 28.28 надо поискать, продажа от 28.30.
Это значит, что спрос на нале нулевой, а вот слив на рождество и НГ набирает обороты.
28 на нале можем увидеть еще до курантов.
28,25-28,55 в этом коридоре войдём в нг и скорее всего проживём январь.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
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vitaliian
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Додано: Сер 23 гру, 2020 20:30
vitaliian написав:
28,25-28,55 в этом коридоре войдём в нг и скорее всего проживём январь.
А коли ж буде 24,00?
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sergikkc007
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Додано: Сер 23 гру, 2020 20:31
sergikkc007 написав: vitaliian написав:
28,25-28,55 в этом коридоре войдём в нг и скорее всего проживём январь.
А коли ж буде 24,00?
Опять переносится.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 23 гру, 2020 20:37
vitaliian написав: viy написав:
Поэтому имхо когда курс стал 24 у основной массы народа тупо закончилась гривна.
у людей обычно деньги пристроены у когото на неразрывных депо, у других в ремонтах, стройках, в товаре, кто-то уже затарился валютой.. Поэтому курс 24 в течении недели-месяца много валюты с рынка не вымоет, но кому надо (кто ждал этого момента и подготовил гривну) закупятся по полной. Из наблюдений, рост курса доллара стимулирует людей покупать валюту, а укрепление гривны - нет. Такой вот странный наш пэрэсичный. хорошо запомнил 2008 летом курс 4,75 все продавцы квартир-машин хотели гривну (даже по курсу 4,75), осенью курс был примерно 8 и все как один хотят доллары. Как по мне чем дороже доллар, тем предпочтительнее гривна по курсу.
Ваши бы прогнозы да чтобы сбылись!!! Затариться баксом по 24- это была бы просто халява, эльдорадо. Но даже такой оптимист, как я, не верю в это. Просто не понятно за счет чего так может просесть доллар? А вот 27 да, согласен.
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fin
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Додано: Сер 23 гру, 2020 21:10
fin написав:
Ваши бы прогнозы да чтобы сбылись!!! Затариться баксом по 24- это была бы просто халява, эльдорадо. Но даже такой оптимист, как я, не верю в это. Просто не понятно за счет чего так может просесть доллар? А вот 27 да, согласен.
да механизмов много, дефицита валюты нет, стоит нбу перестать выкупать на рынке лишнее и курс весной сам улетит камнем вниз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
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vitaliian
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Додано: Сер 23 гру, 2020 21:16
sergikkc007 написав:
А коли ж буде 24,00?
После деноминации.
Востаннє редагувалось Амвросий
в Сер 23 гру, 2020 21:18, всього редагувалось 1 раз.
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Амвросий
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