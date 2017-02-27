Додано: Сер 23 гру, 2020 20:14

Наличка в каматозе, ниже МБ на добрые 10 копеек.

Больше заявок на продать валюту и к вечеру котировки упали, приёмы в 28.28 надо поискать, продажа от 28.30.

Это значит, что спрос на нале нулевой, а вот слив на рождество и НГ набирает обороты.

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.