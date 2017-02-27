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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7047704870497050
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 21:17

vovakwasov
matroSkin писал(а):
имхо, если сливать - то не в грн.
...
А чому так? Попереду повний штиль і долар найближчим часом і до кінця січня стане дійсно нікому не потрібним...- вангую помірне зміцнення гривні
...

Егеж. А кому він був потрібний ще сьогодні до обіду? Це бариги з обмінок реагували на скасоване рудим клованом Санта-ралі та виходили в бакс? :mrgreen:

З тим, що на готівці бакс наврядчи буде вище, ніж сьогодні, ще місяць (до кінця локдауну) - принципово згоден. На зиму вже всі накупилисся, далі буде

Що не виключає "ужимки и прыжки" (в межах +/-0,5 грн.), але короткі
(якщо цікава моя думка, то в 2021 вже майже традиційного січневого "ралі Василя" :P на МБ не буде; на готівці - скоріше, навпаки: просадки під свята та наприкінці локдауну, якщо він фінішує 24го)

Наймовірніше грн. буде плавати в діапазоні 27.5 - 28.5, де вона і знаходиться з початку ділового сезону - з 21.08 (на МБ). 2 рази підходила/пробивала верх (на виборах в США і календарному факторі), сьгодні 3-й раз помацала.

Тобто, по бізнес-активності і календарю - так, має бути найближчим місяцем ближче до 28. А по життю... Трохи забагато дурної бюджетної гривні знову вештається в ці дні "калідорами власті" - куди там іі прорве? ХЗ
Може укравтодору на поточний ремонт капітального ремонту, може між газом та нафтою попилиться, може бородітій бабусі хабарик відкатиться.
Може і на готівку щось в баулі занестись, хоча це вже не так актуально, як колись, може і на МБ виплеснути, як останні 2-3 дні схоже і було.
Вона дуже слабенька і залежна, наша найгарніша. Тому зміцніти довгостроково може тільки "злою волєю" шпекулянтів, як в 2019. А так... Слабшати або стояти на місці. Через слабкий доляр, як цією осінню, чи завядки зусиллям профільних людей (як в 2016-18).
До речі, профільні люди (Сологуб, клипни оком, якщо тебе захопили в заручники) нам (усім) позавчора "передали вєсточку": хлоці та дівчата, нечувайтесь: гривні в новому році може бути достатньо песцово - див. Звіт про фін. стабільність.

п.с. пробачте зарозлогу відповідь, не зовсім по темі.
по темі: злити по 28.35/40 (коли Ви питали, це був макс), щоб місяць сидіти та чекати можливого відкупу по 28.10-15 (це мінімум мінімаліс на 25.01, гадаю) - не змістовно, як на мене.
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 21:26

Это только мне кажется что на выходных евро можно будет приобрести по 34грн?

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kulishgazmagnat
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 21:26

  matroSkin написав:злити по 28.35/40 (коли Ви питали, це був макс), щоб місяць сидіти та чекати можливого відкупу по 28.10-15 (це мінімум мінімаліс на 25.01, гадаю) - не змістовно, як на мене.


а в чем смысл сейчас сливать? Чтобы на время карантина на депо закинуть? :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 21:34

Увеличение бюджетов на финансирование высших чиновников на 25-40% в 2021-м оказалось цветочками по сравнению с происходящим в Нефтегазе.

Так, Кабмин сегодня утвердил его финансовый план, в котором, среди прочего, предполагается:
- повышение вознаграждений членам правления на 56%;
- повышение расходов на зарплаты остальных сотрудников на 85%.

Напомню, что зарплата главы правления Коболева в 2019-м году составила 21 млн грн. В 2020-м, вероятно, будет меньше, поскольку несколько месяцев действовали "антикризисные" ограничения в 47 тыс грн. Видимо, самое время наверстать упущенное :oops:

Ну и увеличение общего ФОТ на 85% выглядит дико, когда даже медицинскому персоналу, работающему в условиях повышенной опасности и нагрузки, в следующем году прибавят всего 30%. И это еще им крупно повезло - учитетям не индексируют даже инфляцию!

Известная шутка "пистолет тебе дадут, и крутись, как умеешь" очень подойдет! Нефтегаз - это природный монополист, использующий рыночную силу как рычаг. Экономическое оружие, которое необходимо применять с учетом интересов всех сторон, включая общество!

Но у нас так не заведено после "реформы" - оплачивает все рядовой потребитель. Как напрямую за услуги ЖКХ, так и в ценниках остальных продуктов и услуг, которые покупает, поскольку в себестоимость их производства ложатся чья-то жадность и некомпетентность...

Кабмин утвердил финплан "Нафтогаза"
https://biz.censor.net/news/3238674/kab ... plat_vdvoe
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 21:35

  jump написав:
Кожна сьома гривня доходів держбюджету йде на обслуговування боргу – Рахункова палата
За 11 місяців 2020 року на погашення держборгу Україна вже витратила 357,4 млрд грн - кожна сьома гривня доходів держбюджету йде на обслуговування боргу.
Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, коментуючи виконання бюджету-2020.
Голова Рахункової палати зауважив, що в держбюджеті на 2020 рік на погашення держборгу спочатку було передбачено 346 млрд грн. А за фактом, станом на 1 грудня, вже витрачено 357,4 млрд грн, і ця сума до кінця року зросте.

Так погашення чи обслуговування? :mrgreen:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 22:31

  kulishgazmagnat написав:Это только мне кажется что на выходных евро можно будет приобрести по 34грн?

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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 22:38

  Starikan написав:Так погашення чи обслуговування? :mrgreen:


Мукатаба
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 23:18

  Амвросий написав:НБУ хочет уменьшить долларизацию, нужно помочь :D

Нужно ввести доллар в качестве основной валюты.
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