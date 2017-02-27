Додано: Сер 23 гру, 2020 21:17

matroSkin писал(а):имхо, если сливать - то не в грн....А чому так? Попереду повний штиль і долар найближчим часом і до кінця січня стане дійсно нікому не потрібним...- вангую помірне зміцнення гривні...Егеж. А кому він був потрібний ще сьогодні до обіду? Це бариги з обмінок реагували на скасоване рудим клованом Санта-ралі та виходили в бакс?З тим, що на готівці бакс наврядчи буде вище, ніж сьогодні, ще місяць (до кінця локдауну) - принципово згоден. На зиму вже всі накупилисся, далі будеЩо не виключає "ужимки и прыжки" (в межах +/-0,5 грн.), але короткі(якщо цікава моя думка, то в 2021 вже майже традиційного січневого "ралі Василя"на МБ не буде; на готівці - скоріше, навпаки: просадки під свята та наприкінці локдауну, якщо він фінішує 24го)Наймовірніше грн. буде плавати в діапазоні 27.5 - 28.5, де вона і знаходиться з початку ділового сезону - з 21.08 (на МБ). 2 рази підходила/пробивала верх (на виборах в США і календарному факторі), сьгодні 3-й раз помацала.Тобто, по бізнес-активності і календарю - так, має бути найближчим місяцем ближче до 28. А по життю... Трохи забагато дурної бюджетної гривні знову вештається в ці дні "калідорами власті" - куди там іі прорве? ХЗМоже укравтодору на поточний ремонт капітального ремонту, може між газом та нафтою попилиться, може бородітій бабусі хабарик відкатиться.Може і на готівку щось в баулі занестись, хоча це вже не так актуально, як колись, може і на МБ виплеснути, як останні 2-3 дні схоже і було.Вона дуже слабенька і залежна, наша найгарніша. Тому зміцніти довгостроково може тільки "злою волєю" шпекулянтів, як в 2019. А так... Слабшати або стояти на місці. Через слабкий доляр, як цією осінню, чи завядки зусиллям профільних людей (як в 2016-18).До речі, профільні люди (Сологуб, клипни оком, якщо тебе захопили в заручники) нам (усім) позавчора "передали вєсточку": хлоці та дівчата, нечувайтесь: гривні в новому році може бути достатньо песцово - див. Звіт про фін. стабільність.п.с. пробачте зарозлогу відповідь, не зовсім по темі.по темі: злити по 28.35/40 (коли Ви питали, це був макс), щоб місяць сидіти та чекати можливого відкупу по 28.10-15 (це мінімум мінімаліс на 25.01, гадаю) - не змістовно, як на мене.