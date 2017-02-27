ruvex, переход на доллар конечно заманчивый шаг, но власть на это не согласится. И внешние силы тоже будут не в восторге.
А вот ввести доллар в обращение на равне с гривной может быть и возможно.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 гру, 2020 01:13
ruvex, переход на доллар конечно заманчивый шаг, но власть на это не согласится. И внешние силы тоже будут не в восторге.
А вот ввести доллар в обращение на равне с гривной может быть и возможно.
Додано: Чет 24 гру, 2020 01:21
Амвросий
Конечно. Мы настолько независимы, что все решения принимаются извне.
Цель - развитие, отсутствует.
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Додано: Чет 24 гру, 2020 01:49
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