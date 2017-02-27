Амвросий
Конечно. Мы настолько независимы, что все решения принимаются извне.
Цель - развитие, отсутствует.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 гру, 2020 01:21
Амвросий
Конечно. Мы настолько независимы, что все решения принимаются извне.
Цель - развитие, отсутствует.
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Додано: Чет 24 гру, 2020 01:49
Додано: Чет 24 гру, 2020 06:51
Амвросий Лимассол(обмена напротив фон сезона) евро/евро1/1, евро/ бакс 1/1.20 евро, доллар/ гривна не слыхали такой))
Додано: Чет 24 гру, 2020 07:36
Доллар не панацея.Мы,украинцы,должны верить в гривну,тем более с такими ее защитниками
Додано: Чет 24 гру, 2020 08:32
Спасибо. успокоили.
Теперь я полностью перестал переживать за судьбу гривнушки, так она под надежной защитой. Можно не беспокоиться. А обвалистам можно даже не пытаться ее валить, ибо бесполезно
Додано: Чет 24 гру, 2020 08:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Теперь вместо фразы "Заграница нам поможет" надо писать "Мендель нам поможет"
Mind the gap.
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