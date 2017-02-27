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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7048704970507051
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 01:21

Амвросий
Конечно. Мы настолько независимы, что все решения принимаются извне.
Цель - развитие, отсутствует.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 01:49

  ruvex написав:Конечно. Мы настолько независимы, что все решения принимаются извне.
Цель - развитие, отсутствует.


Да, это по сути секрет Полишинеля.
Никому наше развитие кроме нас самих не нужно.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 06:51

Амвросий Лимассол(обмена напротив фон сезона) евро/евро1/1, евро/ бакс 1/1.20 евро, доллар/ гривна не слыхали такой))
Izya Cy
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 07:36

Доллар не панацея.Мы,украинцы,должны верить в гривну,тем более с такими ее защитниками https://m.censor.net/ru/news/3238804/me ... nflyatsiyu
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 08:32

  goldfinger написав:Доллар не панацея.Мы,украинцы,должны верить в гривну,тем более с такими ее защитниками https://m.censor.net/ru/news/3238804/me ... nflyatsiyu


Спасибо. успокоили. :!:
Теперь я полностью перестал переживать за судьбу гривнушки, так она под надежной защитой. :!: Можно не беспокоиться. А обвалистам можно даже не пытаться ее валить, ибо бесполезно :!:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 08:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Теперь вместо фразы "Заграница нам поможет" надо писать "Мендель нам поможет" :mrgreen:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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