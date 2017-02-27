RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7048704970507051
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 01:21

Амвросий
Конечно. Мы настолько независимы, что все решения принимаются извне.
Цель - развитие, отсутствует.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10353
З нами з: 03.11.08
Подякував: 780 раз.
Подякували: 2298 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 01:49

  ruvex написав:Конечно. Мы настолько независимы, что все решения принимаются извне.
Цель - развитие, отсутствует.


Да, это по сути секрет Полишинеля.
Никому наше развитие кроме нас самих не нужно.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2993
З нами з: 26.02.09
Подякував: 424 раз.
Подякували: 622 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 06:51

Амвросий Лимассол(обмена напротив фон сезона) евро/евро1/1, евро/ бакс 1/1.20 евро, доллар/ гривна не слыхали такой))
Izya Cy
 
Повідомлень: 2
З нами з: 08.11.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 07:36

Доллар не панацея.Мы,украинцы,должны верить в гривну,тем более с такими ее защитниками https://m.censor.net/ru/news/3238804/me ... nflyatsiyu
goldfinger
 
Повідомлень: 650
З нами з: 24.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 320 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 08:32

  goldfinger написав:Доллар не панацея.Мы,украинцы,должны верить в гривну,тем более с такими ее защитниками https://m.censor.net/ru/news/3238804/me ... nflyatsiyu


Спасибо. успокоили. :!:
Теперь я полностью перестал переживать за судьбу гривнушки, так она под надежной защитой. :!: Можно не беспокоиться. А обвалистам можно даже не пытаться ее валить, ибо бесполезно :!:
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2671
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1292 раз.
Подякували: 1115 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 08:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Теперь вместо фразы "Заграница нам поможет" надо писать "Мендель нам поможет" :mrgreen:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2426
З нами з: 06.08.19
Подякував: 585 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 08:46

Україна до кінця 2020 року здійснить зовнішні запозичення шляхом залучення короткострокового кредиту від Deutsche Bank на суму до 350 млн доларів.

Про це йдеться у постанові № 1291 від 23 грудня, опублікованій на Урядовому порталі.

Уряд затвердив умови запозичення та доручив Мінфіну передбачати під час складання проєкту держбюджету на відповідний рік кошти для погашення та обслуговування запозичень.

Відповідно до постанови, кредит залучається за ставкою до 3 місяців LIBOR (Лондонська міжбанківська ставка пропозиції) + маржа 5,75% річних.

"Остаточне погашення кредиту здійснюється через шість місяців після дати отримання кредитних коштів відповідно до умов кредитного договору.

Дострокове погашення кредиту здійснюється у випадках, передбачених кредитним договором, зокрема: у разі зміни ринкової ціни оздп України на умовах, визначених кредитним договором; у разі здійснення додаткового або нового випуску ОЗДП України на умовах, визначених кредитним договором", - йдеться у документі.
jump
 
Повідомлень: 3467
З нами з: 18.08.09
Подякував: 89 раз.
Подякували: 768 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 08:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  jump написав:Остаточне погашення кредиту здійснюється через шість місяців після дати отримання кредитних коштів відповідно до умов кредитного договору.

Как раз тогда когда депозитопатриоты ожидают тут курс если не 24 то хотя бы 27.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2426
З нами з: 06.08.19
Подякував: 585 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 09:14

  jump написав:Україна до кінця 2020 року здійснить зовнішні запозичення шляхом залучення короткострокового кредиту від Deutsche Bank на суму до 350 млн доларів.

Про це йдеться у постанові № 1291 від 23 грудня, опублікованій на Урядовому порталі.

Уряд затвердив умови запозичення та доручив Мінфіну передбачати під час складання проєкту держбюджету на відповідний рік кошти для погашення та обслуговування запозичень.

Відповідно до постанови, кредит залучається за ставкою до 3 місяців LIBOR (Лондонська міжбанківська ставка пропозиції) + маржа 5,75% річних.

"Остаточне погашення кредиту здійснюється через шість місяців після дати отримання кредитних коштів відповідно до умов кредитного договору.

Дострокове погашення кредиту здійснюється у випадках, передбачених кредитним договором, зокрема: у разі зміни ринкової ціни оздп України на умовах, визначених кредитним договором; у разі здійснення додаткового або нового випуску ОЗДП України на умовах, визначених кредитним договором", - йдеться у документі.

В Приваті 0,25% на 3 місяці депозити, чому не позичать в Привата під 0,5%?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22745
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1188 раз.
Подякували: 1695 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 7048704970507051
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: headshaker, Patrick і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2105, 2106, 2107
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
21062 2748328
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 гру, 2020 09:57
phantom_systems
Валютный рынок в мире 1 ... 732, 733, 734
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7339 1704937
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 гру, 2020 09:49
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 62, 63, 64
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
634 145933
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 гру, 2020 05:18
Амвросий

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (91869)
24.12.2020 10:05
Укргазбанк (84)
24.12.2020 10:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.