Амвросий
Конечно. Мы настолько независимы, что все решения принимаются извне.
Цель - развитие, отсутствует.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 гру, 2020 01:21
Амвросий
Конечно. Мы настолько независимы, что все решения принимаются извне.
Цель - развитие, отсутствует.
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Додано: Чет 24 гру, 2020 01:49
Додано: Чет 24 гру, 2020 06:51
Амвросий Лимассол(обмена напротив фон сезона) евро/евро1/1, евро/ бакс 1/1.20 евро, доллар/ гривна не слыхали такой))
Додано: Чет 24 гру, 2020 07:36
Доллар не панацея.Мы,украинцы,должны верить в гривну,тем более с такими ее защитниками
Додано: Чет 24 гру, 2020 08:32
Спасибо. успокоили.
Теперь я полностью перестал переживать за судьбу гривнушки, так она под надежной защитой. Можно не беспокоиться. А обвалистам можно даже не пытаться ее валить, ибо бесполезно
Додано: Чет 24 гру, 2020 08:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Теперь вместо фразы "Заграница нам поможет" надо писать "Мендель нам поможет"
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 24 гру, 2020 08:46
Україна до кінця 2020 року здійснить зовнішні запозичення шляхом залучення короткострокового кредиту від Deutsche Bank на суму до 350 млн доларів.
Про це йдеться у постанові № 1291 від 23 грудня, опублікованій на Урядовому порталі.
Уряд затвердив умови запозичення та доручив Мінфіну передбачати під час складання проєкту держбюджету на відповідний рік кошти для погашення та обслуговування запозичень.
Відповідно до постанови, кредит залучається за ставкою до 3 місяців LIBOR (Лондонська міжбанківська ставка пропозиції) + маржа 5,75% річних.
"Остаточне погашення кредиту здійснюється через шість місяців після дати отримання кредитних коштів відповідно до умов кредитного договору.
Дострокове погашення кредиту здійснюється у випадках, передбачених кредитним договором, зокрема: у разі зміни ринкової ціни оздп України на умовах, визначених кредитним договором; у разі здійснення додаткового або нового випуску ОЗДП України на умовах, визначених кредитним договором", - йдеться у документі.
Додано: Чет 24 гру, 2020 08:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Как раз тогда когда депозитопатриоты ожидают тут курс если не 24 то хотя бы 27.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 24 гру, 2020 09:14
В Приваті 0,25% на 3 місяці депозити, чому не позичать в Привата під 0,5%?
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