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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 гру, 2020 06:51
Амвросий Лимассол(обмена напротив фон сезона) евро/евро1/1, евро/ бакс 1/1.20 евро, доллар/ гривна не слыхали такой))
Додано: Чет 24 гру, 2020 07:36
Доллар не панацея.Мы,украинцы,должны верить в гривну,тем более с такими ее защитниками
Додано: Чет 24 гру, 2020 08:32
Спасибо. успокоили.
Теперь я полностью перестал переживать за судьбу гривнушки, так она под надежной защитой. Можно не беспокоиться. А обвалистам можно даже не пытаться ее валить, ибо бесполезно
Додано: Чет 24 гру, 2020 08:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Теперь вместо фразы "Заграница нам поможет" надо писать "Мендель нам поможет"
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 24 гру, 2020 08:46
Україна до кінця 2020 року здійснить зовнішні запозичення шляхом залучення короткострокового кредиту від Deutsche Bank на суму до 350 млн доларів.
Про це йдеться у постанові № 1291 від 23 грудня, опублікованій на Урядовому порталі.
Уряд затвердив умови запозичення та доручив Мінфіну передбачати під час складання проєкту держбюджету на відповідний рік кошти для погашення та обслуговування запозичень.
Відповідно до постанови, кредит залучається за ставкою до 3 місяців LIBOR (Лондонська міжбанківська ставка пропозиції) + маржа 5,75% річних.
"Остаточне погашення кредиту здійснюється через шість місяців після дати отримання кредитних коштів відповідно до умов кредитного договору.
Дострокове погашення кредиту здійснюється у випадках, передбачених кредитним договором, зокрема: у разі зміни ринкової ціни оздп України на умовах, визначених кредитним договором; у разі здійснення додаткового або нового випуску ОЗДП України на умовах, визначених кредитним договором", - йдеться у документі.
Додано: Чет 24 гру, 2020 08:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Как раз тогда когда депозитопатриоты ожидают тут курс если не 24 то хотя бы 27.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 24 гру, 2020 09:14
В Приваті 0,25% на 3 місяці депозити, чому не позичать в Привата під 0,5%?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Чет 24 гру, 2020 10:13
не доллар а евро как в черногории...
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
Додано: Чет 24 гру, 2020 10:14
пока что нет точной инфы, когда будет 24 я вам сразу напишу)
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
Додано: Чет 24 гру, 2020 10:14
Тем временем: нерезиденты не проигнорировали аукцион ОВГЗ
Сухая статистика изменения баланса гривневых ОВГЗ в портфеле нерезидентов выглядит так:
- за последний день ( 24 дек к 23 дек ): +1.07 млрд ( 83,782 - 82,716 млрд грн )
- за посленюю неделю ( 24 дек к 17 дек ): +3.29 млрд ( 83,782 - 80,492 млрд грн )
- за последний месяц ( 24 дек к 24 ноя ): +9.02 млрд ( 83,782 - 74,767 млрд грн )
Надо отметить, что изменение последнего дня отражает непосредственное участие нерезидентов в последнем аукционе (куплено на 1.07 млрд).
И сам акцион оказался скромнее, и доля в нем нерезидентов снизилась, а вместе с ней - и их позитивное влияние на курс гривны.
Недельное изменение включает в себя также хвостовик (сделки на вторичном рынке) предыдущего аукциона.
Суммарно-статистически, выходит, что непосредственно на аукционе 15 декабря нерезиденты прикупили бумаг на 3.38 млрд (см. данные за прошлый четверг), и затем на вторичном рынке - на 2.22 млрд.
Повторится ли такая картина в отношении последнего аукциона (будут ли заметные покупки на вторичке в последующие дни), узнаем в скором времени.
В целом, динамика после аукциона 15 декабря выглядела так, что банки выступили первичными покупателями на сумму большую, чем планировали себе оставить. Это, в свою очередь, потенциально позволило покупателям-нерезидентам частично избежать участия в пиковой продаже валюты на следующий после аукциона день, растянув этот процесс на три дня.
А вот какие изменения за неделю ( 24 дек к 17 дек ) по всем категориям:
НБУ: 0
Банки: +11.78 млрд
Юр. лица: +3.18 млрд
Тер. общины: +0.06 млрд (sic!)
Физ. лица: +0.63 млрд
Нерезиденты: +3.29 млрд
Всего: +18.94 млрд
Интересно, что по предварительной информации, заявок было удовлетворено на 19.08 млрд по номинальной стоимости.
В чем причина расхождения баланса, если учесть, что погашений за отчетный период не было - не очевидно (хотя, надо отметить, что удовлетворение заявки и ее фактическая оплата покупателем - не одно и то же). Ответ на этот вопрос, как и результаты валютной части станут, скорее всего, известны завтра.
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Все данные приведены с округлением до десяти миллионов грн.
Полная картина по ОВГЗ здесь:
По аукциону ОВГЗ здесь:
По погашениям здесь:
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