RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7049705070517052>
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 06:51

Амвросий Лимассол(обмена напротив фон сезона) евро/евро1/1, евро/ бакс 1/1.20 евро, доллар/ гривна не слыхали такой))
Izya Cy
 
Повідомлень: 2
З нами з: 08.11.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 07:36

Доллар не панацея.Мы,украинцы,должны верить в гривну,тем более с такими ее защитниками https://m.censor.net/ru/news/3238804/me ... nflyatsiyu
goldfinger
 
Повідомлень: 650
З нами з: 24.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 321 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 08:32

  goldfinger написав:Доллар не панацея.Мы,украинцы,должны верить в гривну,тем более с такими ее защитниками https://m.censor.net/ru/news/3238804/me ... nflyatsiyu


Спасибо. успокоили. :!:
Теперь я полностью перестал переживать за судьбу гривнушки, так она под надежной защитой. :!: Можно не беспокоиться. А обвалистам можно даже не пытаться ее валить, ибо бесполезно :!:
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2671
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1293 раз.
Подякували: 1115 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 08:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Теперь вместо фразы "Заграница нам поможет" надо писать "Мендель нам поможет" :mrgreen:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2426
З нами з: 06.08.19
Подякував: 585 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 08:46

Україна до кінця 2020 року здійснить зовнішні запозичення шляхом залучення короткострокового кредиту від Deutsche Bank на суму до 350 млн доларів.

Про це йдеться у постанові № 1291 від 23 грудня, опублікованій на Урядовому порталі.

Уряд затвердив умови запозичення та доручив Мінфіну передбачати під час складання проєкту держбюджету на відповідний рік кошти для погашення та обслуговування запозичень.

Відповідно до постанови, кредит залучається за ставкою до 3 місяців LIBOR (Лондонська міжбанківська ставка пропозиції) + маржа 5,75% річних.

"Остаточне погашення кредиту здійснюється через шість місяців після дати отримання кредитних коштів відповідно до умов кредитного договору.

Дострокове погашення кредиту здійснюється у випадках, передбачених кредитним договором, зокрема: у разі зміни ринкової ціни оздп України на умовах, визначених кредитним договором; у разі здійснення додаткового або нового випуску ОЗДП України на умовах, визначених кредитним договором", - йдеться у документі.
jump
 
Повідомлень: 3467
З нами з: 18.08.09
Подякував: 89 раз.
Подякували: 768 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 08:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  jump написав:Остаточне погашення кредиту здійснюється через шість місяців після дати отримання кредитних коштів відповідно до умов кредитного договору.

Как раз тогда когда депозитопатриоты ожидают тут курс если не 24 то хотя бы 27.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2426
З нами з: 06.08.19
Подякував: 585 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 09:14

  jump написав:Україна до кінця 2020 року здійснить зовнішні запозичення шляхом залучення короткострокового кредиту від Deutsche Bank на суму до 350 млн доларів.

Про це йдеться у постанові № 1291 від 23 грудня, опублікованій на Урядовому порталі.

Уряд затвердив умови запозичення та доручив Мінфіну передбачати під час складання проєкту держбюджету на відповідний рік кошти для погашення та обслуговування запозичень.

Відповідно до постанови, кредит залучається за ставкою до 3 місяців LIBOR (Лондонська міжбанківська ставка пропозиції) + маржа 5,75% річних.

"Остаточне погашення кредиту здійснюється через шість місяців після дати отримання кредитних коштів відповідно до умов кредитного договору.

Дострокове погашення кредиту здійснюється у випадках, передбачених кредитним договором, зокрема: у разі зміни ринкової ціни оздп України на умовах, визначених кредитним договором; у разі здійснення додаткового або нового випуску ОЗДП України на умовах, визначених кредитним договором", - йдеться у документі.

В Приваті 0,25% на 3 місяці депозити, чому не позичать в Привата під 0,5%?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22747
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1188 раз.
Подякували: 1695 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 10:13

  ruvex написав:
  Амвросий написав:НБУ хочет уменьшить долларизацию, нужно помочь :D

Нужно ввести доллар в качестве основной валюты.

не доллар а евро как в черногории...
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5375
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1114 раз.
Подякували: 1560 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 10:14

  sergikkc007 написав:
  vitaliian написав:28,25-28,55 в этом коридоре войдём в нг и скорее всего проживём январь.

А коли ж буде 24,00?

пока что нет точной инфы, когда будет 24 я вам сразу напишу)
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5375
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1114 раз.
Подякували: 1560 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 10:14

Тем временем: нерезиденты не проигнорировали аукцион ОВГЗ

Сухая статистика изменения баланса гривневых ОВГЗ в портфеле нерезидентов выглядит так:

- за последний день ( 24 дек к 23 дек ): +1.07 млрд ( 83,782 - 82,716 млрд грн )
- за посленюю неделю ( 24 дек к 17 дек ): +3.29 млрд ( 83,782 - 80,492 млрд грн )
- за последний месяц ( 24 дек к 24 ноя ): +9.02 млрд ( 83,782 - 74,767 млрд грн )

Надо отметить, что изменение последнего дня отражает непосредственное участие нерезидентов в последнем аукционе (куплено на 1.07 млрд).
И сам акцион оказался скромнее, и доля в нем нерезидентов снизилась, а вместе с ней - и их позитивное влияние на курс гривны.

Недельное изменение включает в себя также хвостовик (сделки на вторичном рынке) предыдущего аукциона.
Суммарно-статистически, выходит, что непосредственно на аукционе 15 декабря нерезиденты прикупили бумаг на 3.38 млрд (см. данные за прошлый четверг), и затем на вторичном рынке - на 2.22 млрд.
Повторится ли такая картина в отношении последнего аукциона (будут ли заметные покупки на вторичке в последующие дни), узнаем в скором времени.

В целом, динамика после аукциона 15 декабря выглядела так, что банки выступили первичными покупателями на сумму большую, чем планировали себе оставить. Это, в свою очередь, потенциально позволило покупателям-нерезидентам частично избежать участия в пиковой продаже валюты на следующий после аукциона день, растянув этот процесс на три дня.

А вот какие изменения за неделю ( 24 дек к 17 дек ) по всем категориям:

НБУ: 0
Банки: +11.78 млрд
Юр. лица: +3.18 млрд
Тер. общины: +0.06 млрд (sic!)
Физ. лица: +0.63 млрд
Нерезиденты: +3.29 млрд
Всего: +18.94 млрд

Интересно, что по предварительной информации, заявок было удовлетворено на 19.08 млрд по номинальной стоимости.
В чем причина расхождения баланса, если учесть, что погашений за отчетный период не было - не очевидно (хотя, надо отметить, что удовлетворение заявки и ее фактическая оплата покупателем - не одно и то же). Ответ на этот вопрос, как и результаты валютной части станут, скорее всего, известны завтра.

----------------------------------------
Все данные приведены с округлением до десяти миллионов грн.
Полная картина по ОВГЗ здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills.
По аукциону ОВГЗ здесь: https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
По погашениям здесь: https://afrtcp.tk/services/payments_summary/?year=2020
headshaker
 
Повідомлень: 1024
З нами з: 08.05.15
Подякував: 2507 раз.
Подякували: 789 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7049705070517052>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 733, 734, 735
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7341 1705109
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 гру, 2020 11:11
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2105, 2106, 2107
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
21062 2748659
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 гру, 2020 09:57
phantom_systems
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 62, 63, 64
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
634 145943
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 гру, 2020 05:18
Амвросий

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (17699)
24.12.2020 11:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.