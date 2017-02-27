Додано: Чет 24 гру, 2020 12:20

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

24.12.2020..................28,3514

Гривна укрепилась на 10 копеек.

Сессию четверга, которую можно считать пятничной, открыли на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 2.5 копейки. Перекурив, сузили спред до рабочих 2 копеек и опустились на 2.5 копейки, после чего к 10-30 уравновесились. К 11 приподнялись на копейку. С 11-45 снова пошли вниз и за 15 минут успели пройти 2.5 копейки.

В мире доллар ночью приподнимался, но к утру вернулся на уровень, где пребывал во время окончания нашей вчерашней сессии. С утра ведет себя спокойно.

Справочный курс встретили котировками 28.3300 - 28.3500, что на 4 копейки ниже открытия.



НБУ вчера продал 20 млн. по 28.45 во время первого выхода. Второй выход только напугал, но результативным не был. Также стало ясно, что позавчера после 15-30 уже не интервенили.

Остатки на коррсчетах уменьшились. Ликвидность утекла в казначейство при оплате за облигации, а также в меньших количествах в наличку и в НБУ (интервенция). Сгладило эффект сокращение объема суточных сертификатов. Немного настораживает рост объема суточного рефинанса.



Во вторник объем валютного рынка вырос с 510.6 до 555.8 млн. Чистое предложение составило около 532 млн. Клиентский спрос вырос и чуть превысил сократившееся предложение, перевес настолько небольшой, что можно говорить о балансе. По оперативным сделкам (без форвардов) предложение превышало спрос.