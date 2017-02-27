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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7050705170527053>
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 11:05

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 11:32

  Амвросий написав:
  matroSkin написав:злити по 28.35/40 (коли Ви питали, це був макс), щоб місяць сидіти та чекати можливого відкупу по 28.10-15 (це мінімум мінімаліс на 25.01, гадаю) - не змістовно, як на мене.


а в чем смысл сейчас сливать? Чтобы на время карантина на депо закинуть? :)


Смысл в том чтобы слить на локальном максимуме, увеличить процентовку гривны в сбережениях, таким образом улучшив диверсификацию, положить на депозит на пол года, и если план удастся откупить доллар дешевле чем он был слит.
viy
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 11:51

  vitaliian написав:
  ruvex написав:
  Амвросий написав:НБУ хочет уменьшить долларизацию, нужно помочь :D

Нужно ввести доллар в качестве основной валюты.

не доллар а евро как в черногории...

У нас основные виды экспорта котируются за доллар.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:03

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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:20

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
24.12.2020..................28,3514
Гривна укрепилась на 10 копеек.
Сессию четверга, которую можно считать пятничной, открыли на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 2.5 копейки. Перекурив, сузили спред до рабочих 2 копеек и опустились на 2.5 копейки, после чего к 10-30 уравновесились. К 11 приподнялись на копейку. С 11-45 снова пошли вниз и за 15 минут успели пройти 2.5 копейки.
В мире доллар ночью приподнимался, но к утру вернулся на уровень, где пребывал во время окончания нашей вчерашней сессии. С утра ведет себя спокойно.
Справочный курс встретили котировками 28.3300 - 28.3500, что на 4 копейки ниже открытия.

НБУ вчера продал 20 млн. по 28.45 во время первого выхода. Второй выход только напугал, но результативным не был. Также стало ясно, что позавчера после 15-30 уже не интервенили.
Остатки на коррсчетах уменьшились. Ликвидность утекла в казначейство при оплате за облигации, а также в меньших количествах в наличку и в НБУ (интервенция). Сгладило эффект сокращение объема суточных сертификатов. Немного настораживает рост объема суточного рефинанса.

Во вторник объем валютного рынка вырос с 510.6 до 555.8 млн. Чистое предложение составило около 532 млн. Клиентский спрос вырос и чуть превысил сократившееся предложение, перевес настолько небольшой, что можно говорить о балансе. По оперативным сделкам (без форвардов) предложение превышало спрос.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Зебро-Кабанчики, ну шо 28.5 буде?
Рижика подкинуть на католицьке Різдво?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:39

  flyman написав:Зебро-Кабанчики, ну шо 28.5 буде?
Рижика подкинуть на католицьке Різдво?
Рыжик похоже выдохся, идем только вниз
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:40

Сибарит

В казначейство ушло 10,6 по балансу.

За облигации гривневые должны были заплатить 18,2 млрд. Значит расходов провели примерно на 7,6 млрд больше чем поступлений от ОВГЗ.

Еще хочу обратить внимание что физики за 10 дней на млрд купили гривневые ОВГЗ.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:42

  Proofy написав:
  flyman написав:Зебро-Кабанчики, ну шо 28.5 буде?
Рижика подкинуть на католицьке Різдво?
Рыжик похоже выдохся, идем только вниз

Капитана не видно, так что пока топчемся на месте :|
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:45

  Zebra написав:У нас основные виды экспорта котируются за доллар.


Доля евро неуклонно растёт. У нас на производстве давно договора преимущественно в евро
Mazay256
 
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