Рекомендуем к просмотру
С ув.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 гру, 2020 11:05
Уважаемые коллеги!
Рекомендуем к просмотру
С ув.
Додано: Чет 24 гру, 2020 11:32
Смысл в том чтобы слить на локальном максимуме, увеличить процентовку гривны в сбережениях, таким образом улучшив диверсификацию, положить на депозит на пол года, и если план удастся откупить доллар дешевле чем он был слит.
Додано: Чет 24 гру, 2020 11:51
У нас основные виды экспорта котируются за доллар.
Додано: Чет 24 гру, 2020 12:20
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
24.12.2020..................28,3514
Гривна укрепилась на 10 копеек.
Сессию четверга, которую можно считать пятничной, открыли на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 2.5 копейки. Перекурив, сузили спред до рабочих 2 копеек и опустились на 2.5 копейки, после чего к 10-30 уравновесились. К 11 приподнялись на копейку. С 11-45 снова пошли вниз и за 15 минут успели пройти 2.5 копейки.
В мире доллар ночью приподнимался, но к утру вернулся на уровень, где пребывал во время окончания нашей вчерашней сессии. С утра ведет себя спокойно.
Справочный курс встретили котировками 28.3300 - 28.3500, что на 4 копейки ниже открытия.
НБУ вчера продал 20 млн. по 28.45 во время первого выхода. Второй выход только напугал, но результативным не был. Также стало ясно, что позавчера после 15-30 уже не интервенили.
Остатки на коррсчетах уменьшились. Ликвидность утекла в казначейство при оплате за облигации, а также в меньших количествах в наличку и в НБУ (интервенция). Сгладило эффект сокращение объема суточных сертификатов. Немного настораживает рост объема суточного рефинанса.
Во вторник объем валютного рынка вырос с 510.6 до 555.8 млн. Чистое предложение составило около 532 млн. Клиентский спрос вырос и чуть превысил сократившееся предложение, перевес настолько небольшой, что можно говорить о балансе. По оперативным сделкам (без форвардов) предложение превышало спрос.
Додано: Чет 24 гру, 2020 12:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Зебро-Кабанчики, ну шо 28.5 буде?
Рижика подкинуть на католицьке Різдво?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Чет 24 гру, 2020 12:39
Рыжик похоже выдохся, идем только вниз
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Чет 24 гру, 2020 12:40
Сибарит
В казначейство ушло 10,6 по балансу.
За облигации гривневые должны были заплатить 18,2 млрд. Значит расходов провели примерно на 7,6 млрд больше чем поступлений от ОВГЗ.
Еще хочу обратить внимание что физики за 10 дней на млрд купили гривневые ОВГЗ.
Живите своим умом!
Додано: Чет 24 гру, 2020 12:42
Додано: Чет 24 гру, 2020 12:45
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