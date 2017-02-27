Эх, рано загон сдулся. Надеялся, главных оленей постригут хотя бы по 28.5
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Маленькая иллюстрация. А главное что это бабло надо освоить до нового года.
Міністерство фінансів України 1 ч. · Вчора, 23 грудня, Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні затвердив постанову про виділення Міністерство охорони здоров'я України 1,3 млрд грн з Фонду боротьби з COVID-19для закупівлі вакцин та забезпечення імунопрофілактики населення проти коронавірусу. Так, проектом постанови здійснено збалансований перерозподіл видатків державного бюджету, зокрема збільшено видатки Фонду боротьби з COVID-19 за рахунок економії коштів державного бюджету, яке прогнозується до кінця 2020 року за відповідними бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів. Детальніше за посиланням: https://bit.ly/34EdYQ8