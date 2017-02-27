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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7050705170527053
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:51

Завтра Межбанк выходной ?
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Эх, рано загон сдулся. Надеялся, главных оленей постригут хотя бы по 28.5 :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:53

  Alex2006 написав:Эх, рано загон сдулся. Надеялся, главных оленей постригут хотя бы по 28.5 :)

На самом деле я сам жду его. Основные бюджетные плюшки еще не полились. Там много денег должны освоить.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:55

28.20-28.22/28.27-28.30
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:57

Маленькая иллюстрация. А главное что это бабло надо освоить до нового года.

Міністерство фінансів України
1 ч. ·
Вчора, 23 грудня, Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні затвердив постанову про виділення Міністерство охорони здоров'я України 1,3 млрд грн з Фонду боротьби з COVID-19для закупівлі вакцин та забезпечення імунопрофілактики населення проти коронавірусу.
Так, проектом постанови здійснено збалансований перерозподіл видатків державного бюджету, зокрема збільшено видатки Фонду боротьби з COVID-19 за рахунок економії коштів державного бюджету, яке прогнозується до кінця 2020 року за відповідними бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів.
Детальніше за посиланням: https://bit.ly/34EdYQ8
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 13:03

  Alex2006 написав:Эх, рано загон сдулся. Надеялся, главных оленей постригут хотя бы по 28.5 :)


Это не загон, а овершут при резком переходе на новый уровень, посмотрим еще какой курс вечером будет :)
Амвросий
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