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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7051705270537054>
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:51

Завтра Межбанк выходной ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Эх, рано загон сдулся. Надеялся, главных оленей постригут хотя бы по 28.5 :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:53

  Alex2006 написав:Эх, рано загон сдулся. Надеялся, главных оленей постригут хотя бы по 28.5 :)

На самом деле я сам жду его. Основные бюджетные плюшки еще не полились. Там много денег должны освоить.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:55

28.20-28.22/28.27-28.30
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:57

Маленькая иллюстрация. А главное что это бабло надо освоить до нового года.

Міністерство фінансів України
1 ч. ·
Вчора, 23 грудня, Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні затвердив постанову про виділення Міністерство охорони здоров'я України 1,3 млрд грн з Фонду боротьби з COVID-19для закупівлі вакцин та забезпечення імунопрофілактики населення проти коронавірусу.
Так, проектом постанови здійснено збалансований перерозподіл видатків державного бюджету, зокрема збільшено видатки Фонду боротьби з COVID-19 за рахунок економії коштів державного бюджету, яке прогнозується до кінця 2020 року за відповідними бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів.
Детальніше за посиланням: https://bit.ly/34EdYQ8
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 13:03

  Alex2006 написав:Эх, рано загон сдулся. Надеялся, главных оленей постригут хотя бы по 28.5 :)


Это не загон, а овершут при резком переходе на новый уровень, посмотрим еще какой курс вечером будет :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 13:24

Гра в чотири руки...


Вітаюсь совсіма.


Рояль у чотири руки! Грають НБУ и Мінфін у парі :idea:

Cяйнула думка, що НБУ підіграв Мінфіну для дорожчої реалізації останніх валютних надходжень від іноземців, які можно в бюджеті використати. Ось для цих:

"Темп зростання курсу гривні посилився з надходженням першого траншу нової кредитної програми ЄС на 600 млн євро, успішним продажем євробондів Мінфіну на 600 млн дол, а також після рекордних надходжень від продажу урядом ОВДП."

Нерези цим також скористалися! Подорожче продали валюту під гривньові ОВДП.

Здається, цей шабаш вже дійшов кінця...

ВО

PS
Доречі, так само підіймають ціну і на валюту, коли заходить транш від МВФ, частину якого можно використати для підтримки бюджетних штанів!

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 13:27

  zzzzzz написав:
  Alex2006 написав:Эх, рано загон сдулся. Надеялся, главных оленей постригут хотя бы по 28.5 :)

На самом деле я сам жду его. Основные бюджетные плюшки еще не полились. Там много денег должны освоить.


Не особо жду, и остаток с валютного счета продал сегодня на межбанке.
Если и будет что, ливану наличности, чисто как ставка в казино.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 13:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:За облигации гривневые должны были заплатить 18,2 млрд. Значит расходов провели примерно на 7,6 млрд больше чем поступлений от ОВГЗ.

Да, цифра баланса. Со знаком минус, т.е. ушло в казначейство больше, чем из него вышло.
Из 18.2, которые ушли в бюджет, 7.6 были возвращены обратно, поэтому баланс получился 10.6. Расходов по этому балансу не больше на, а просто 7.6.
Однако, там в балансе есть еще и налоги. Поэтому расходы немного больше, чем 7.6.
  zzzzzz написав:Завтра Межбанк выходной ?

Да.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 13:57

  zzzzzz написав:Маленькая иллюстрация. А главное что это бабло надо освоить до нового года.

Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні затвердив постанову про виділення Міністерство охорони здоров'я України 1,3 млрд грн з Фонду боротьби з COVID-19для закупівлі вакцин та забезпечення імунопрофілактики населення проти коронавірусу.


Ілюстрація до ілюстрації:
Гомеопат и устроитель ловких схем: кому доверяют руководить вакцинацией и 15 миллиардами гривен налогоплательщиков https://kp.ua/covid/684516-homeopat-y-u ... telschykov

Якщо такі люди будуть освоювати грошики, то і на ОВДП серед "нерезидентів" попит буде і на ВКВ.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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