Эх, рано загон сдулся. Надеялся, главных оленей постригут хотя бы по 28.5
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Маленькая иллюстрация. А главное что это бабло надо освоить до нового года.
Міністерство фінансів України 1 ч. · Вчора, 23 грудня, Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні затвердив постанову про виділення Міністерство охорони здоров'я України 1,3 млрд грн з Фонду боротьби з COVID-19для закупівлі вакцин та забезпечення імунопрофілактики населення проти коронавірусу. Так, проектом постанови здійснено збалансований перерозподіл видатків державного бюджету, зокрема збільшено видатки Фонду боротьби з COVID-19 за рахунок економії коштів державного бюджету, яке прогнозується до кінця 2020 року за відповідними бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів. Детальніше за посиланням: https://bit.ly/34EdYQ8
Нерези цим також скористалися! Подорожче продали валюту під гривньові ОВДП.
Здається, цей шабаш вже дійшов кінця...
ВО
PS Доречі, так само підіймають ціну і на валюту, коли заходить транш від МВФ, частину якого можно використати для підтримки бюджетних штанів!
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
zzzzzz написав:За облигации гривневые должны были заплатить 18,2 млрд. Значит расходов провели примерно на 7,6 млрд больше чем поступлений от ОВГЗ.
Да, цифра баланса. Со знаком минус, т.е. ушло в казначейство больше, чем из него вышло. Из 18.2, которые ушли в бюджет, 7.6 были возвращены обратно, поэтому баланс получился 10.6. Расходов по этому балансу не больше на, а просто 7.6. Однако, там в балансе есть еще и налоги. Поэтому расходы немного больше, чем 7.6.
zzzzzz написав:Маленькая иллюстрация. А главное что это бабло надо освоить до нового года.
Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні затвердив постанову про виділення Міністерство охорони здоров'я України 1,3 млрд грн з Фонду боротьби з COVID-19для закупівлі вакцин та забезпечення імунопрофілактики населення проти коронавірусу.