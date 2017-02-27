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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 гру, 2020 14:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Скинул в Поликомбанке по 28.30 на НГ
Додано: Чет 24 гру, 2020 14:43
в прогнозе от 8.12 было 28,30 с чего ему быть 28,50?
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
Додано: Чет 24 гру, 2020 15:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Кто там утверждал, что тарифы на тепло не будут подымать? (+25-50 %)
Додано: Чет 24 гру, 2020 15:58
короче цену поднимают из-за падения спроса
Любопытно - поднятие тарифов на тот-же процент, на который курс в обменках отличается от ЭОК. Интересно, есть ли тут связь?
Выросла разница между М1\ЗВР и курсом в обменках и тут-же подняли тарифы...
Додано: Чет 24 гру, 2020 16:08
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............24.12.2020..........28.12.2020
дата розрахунку.............23.12.2020...........24.12.2020
Євро................................34,6156................34,5601...-0.16%
Долар США.....................28,4551................28,3547...-0.35%
После полудня доллар отыграл треть копейки.
Сессию четверга, которую можно считать пятничной, открыли на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 2.5 копейки. Перекурив, сузили спред до рабочих 2 копеек и опустились на 2.5 копейки, после чего к 10-30 уравновесились. К 11 приподнялись на копейку. С 11-45 снова пошли вниз и за 15 минут успели пройти 2.5 копейки.
В мире доллар ночью приподнимался, но к утру вернулся на уровень, где пребывал во время окончания нашей вчерашней сессии. С утра ведет себя спокойно.
Справочный курс встретили котировками 28.3300 - 28.3500, что на 4 копейки ниже открытия.
После 12 сразу ушли на характерный для последнего дня недели ранний обед. После обеда выросли на 3 копейки и опять немного постояли на месте. Около 15, когда серьезной активности уже не должно было быть, выросли на 1.5 копейки и расширили спред до 2.5 копеек.
Официальный курс встретили котировками 28.3750 - 28.4000. За день выросли на 0.5 копейки относительно открытия и на 2.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2019 - 23.2552 (-2) +510
2018 - 27.4339 (0*) +92
2017 - 27.9509 (+10)
2016 - 26.2668 (-2)
* После рабочей субботы
Додано: Чет 24 гру, 2020 16:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А обменки тем временем .20/.25
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