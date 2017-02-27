Додано: Чет 24 гру, 2020 16:08

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з..............24.12.2020..........28.12.2020

дата розрахунку.............23.12.2020...........24.12.2020

Євро................................34,6156................34,5601...-0.16%

Долар США.....................28,4551................28,3547...-0.35%

После полудня доллар отыграл треть копейки.

Сессию четверга, которую можно считать пятничной, открыли на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 2.5 копейки. Перекурив, сузили спред до рабочих 2 копеек и опустились на 2.5 копейки, после чего к 10-30 уравновесились. К 11 приподнялись на копейку. С 11-45 снова пошли вниз и за 15 минут успели пройти 2.5 копейки.

В мире доллар ночью приподнимался, но к утру вернулся на уровень, где пребывал во время окончания нашей вчерашней сессии. С утра ведет себя спокойно.

Справочный курс встретили котировками 28.3300 - 28.3500, что на 4 копейки ниже открытия.

После 12 сразу ушли на характерный для последнего дня недели ранний обед. После обеда выросли на 3 копейки и опять немного постояли на месте. Около 15, когда серьезной активности уже не должно было быть, выросли на 1.5 копейки и расширили спред до 2.5 копеек.

Официальный курс встретили котировками 28.3750 - 28.4000. За день выросли на 0.5 копейки относительно открытия и на 2.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.



Этот день в истории:

2019 - 23.2552 (-2) +510

2018 - 27.4339 (0*) +92



2017 - 27.9509 (+10)

2016 - 26.2668 (-2)

* После рабочей субботы