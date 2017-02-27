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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 гру, 2020 14:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Скинул в Поликомбанке по 28.30 на НГ
Додано: Чет 24 гру, 2020 14:43
в прогнозе от 8.12 было 28,30 с чего ему быть 28,50?
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
Додано: Чет 24 гру, 2020 16:08
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............24.12.2020..........28.12.2020
дата розрахунку.............23.12.2020...........24.12.2020
Євро................................34,6156................34,5601...-0.16%
Долар США.....................28,4551................28,3547...-0.35%
После полудня доллар отыграл треть копейки.
Сессию четверга, которую можно считать пятничной, открыли на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 2.5 копейки. Перекурив, сузили спред до рабочих 2 копеек и опустились на 2.5 копейки, после чего к 10-30 уравновесились. К 11 приподнялись на копейку. С 11-45 снова пошли вниз и за 15 минут успели пройти 2.5 копейки.
В мире доллар ночью приподнимался, но к утру вернулся на уровень, где пребывал во время окончания нашей вчерашней сессии. С утра ведет себя спокойно.
Справочный курс встретили котировками 28.3300 - 28.3500, что на 4 копейки ниже открытия.
После 12 сразу ушли на характерный для последнего дня недели ранний обед. После обеда выросли на 3 копейки и опять немного постояли на месте. Около 15, когда серьезной активности уже не должно было быть, выросли на 1.5 копейки и расширили спред до 2.5 копеек.
Официальный курс встретили котировками 28.3750 - 28.4000. За день выросли на 0.5 копейки относительно открытия и на 2.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2019 - 23.2552 (-2) +510
2018 - 27.4339 (0*) +92
2017 - 27.9509 (+10)
2016 - 26.2668 (-2)
* После рабочей субботы
Додано: Чет 24 гру, 2020 16:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А обменки тем временем .20/.25
Додано: Чет 24 гру, 2020 16:38
Додано: Чет 24 гру, 2020 17:02
Результаты интервенций за неделю
За прошедшую короткую неделю 21-24.12.2020 НБУ продал $43.1 млн.
Ничего не покупал. Все интервенции осуществлялись по единому курсу.
По дням:
- понедельник - 0;
- вторник - 23.1;
- среда - 20;
- четверг - 0.
С начала года чистая покупка составила $1084.3 млн.
Додано: Чет 24 гру, 2020 17:45
ПДВ сегодня налили !!! на 9,7 млрд грн
Всего с начала месяца 13,5 млрд
НБУ сегодня проводит тенедр по выдаче рефинанса на 84 дня и еще 30 декабря будет тендер.
По сегодняшнему еще нет инфы !
Живите своим умом!
Додано: Чет 24 гру, 2020 17:48
То есть, в среднем за порядка 250 рабочих дней этого года по чуть более 4 млн в день, или порядка одного процента от дневного оборота. Такими силами можно сглаживать или усиливать короткие волны, но не более того; глобального тренда таким способом не изменить.
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