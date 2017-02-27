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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7052705370547055
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 18:33

НБУ выдал рефинанс сегодня 5,1 млрд грн


Національний банк України повідомляє, що 24.12.2020 відбувся кількісний
тендер з рефінансування банків строком до 84 днів, за результатами якого
задоволено заявки 2-х банків на суму 5 160,0 млн. грн. за процентною ставкою у
розмірі 6,00 % річних
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 18:36

Госстат сообщает, что безработица 3-го квартала - на максимуме с 2017-го года. Резкий коронакризисный всплеск погасил лишь летний высокий деловой сезон, да и то частично, а с октября безработица снова в рост.

Что интересно - потеря рабочих мест в большей степени характерна для городов, нежели сельской местности. Так, в городах уровень безработицы за время пандемии вырос с 8,2% до 9,1%, а в селах - с 9,7% до 10,2%. Сказывается высокая доля особо пострадавшего сектора услуг у первых...

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zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 18:37

  zzzzzz написав: ПДВ сегодня налили !!! на 9,7 млрд грн
Всего с начала месяца 13,5 млрд
НБУ сегодня проводит тенедр по выдаче рефинанса на 84 дня и еще 30 декабря будет тендер. По сегодняшнему еще нет инфы !


то есть по ндс примерно закрыли декабрь.
то есть на последние 3 сессии ряды продаванов поредеют, а предложение упадет на 0,5-1 дневной оборот. то есть ближе к 28,5(?) закончим год
на той неделе еще таможню кто-то закрывать будет - всё на благо бюджета...
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 18:45

  Captain Obvious написав:
  Амвросий написав:В обменках 28.25 / 28.35


Это какие-то упоротые обменки.
Я пишу за Одессу.

Одесса не единственный город в Украине, их даже не два: Одесса и Киев. Разброс курсов приличный в зависимости от близостки той или иной границы, наличия крупных торговых площадок а-ля Барабан или 7 километр. Во Львове курс злотого обычно всегда ниже чем в Харькове. Видно для доллара та же история если сравнивать Одессу и Харьков.

Одна и та же сеть обменок:
Харьков https://obmenka.kharkov.ua/ 28.20-28.35
Одесса https://obmenka.od.ua/ 28.17-28.23
Львов https://obmen.lviv.ua/ 28.15-28.25
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 18:50

Видатки зведеного бюджету у грудні гіпотетично можуть скласти 348,5 млрд грн (план за мінусом факту за 11 міс.), що втричі більше усередненого показника за попередні 11 міс.



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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 18:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Добавлено: Чт 24 дек, 2020 18:36
Госстат сообщает, что безработица 3-го квартала - на максимуме с 2017-го года. Резкий коронакризисный всплеск погасил лишь летний высокий деловой сезон, да и то частично, а с октября безработица снова в рост.

Что интересно - потеря рабочих мест в большей степени характерна для городов, нежели сельской местности. Так, в городах уровень безработицы за время пандемии вырос с 8,2% до 9,1%, а в селах - с 9,7% до 10,2%. Сказывается высокая доля особо пострадавшего сектора услуг у первых...


... и сезон полевых работ у вторых.
регистрации по безработице, скорее, с ноября - в рост, с КВД (а про январь лучше не думать...):

"Можно говорить, что карантин выходного дня повлиял на уровень занятости. Это негативное влияние, оно есть, оно отслеживается по графикам. На начало карантина у нас была 361 000 зарегистрированных безработных, сегодня - 420 000. Еще месяц назад было 396.

Вы видите - после карантина выходного дня цифра выросла. То есть вот ответ: ВВП не пострадал, но вот люди, мы имеем второй пик обращений по безработице: первый был после начала карантина. Традиционно влияет и завершение аграрного сезона, люди становятся на регистрацию. Но в этих колебаниях безработицы и карантин выходного дня", - добавил глава правительства.
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 19:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Captain Obvious написав:Это какие-то упоротые обменки.
Я пишу за Одессу.
Так уж прямо и за всю Одессу , ведь Одесса ж очень велика и за Молдаванку и Пересыпь , и за обменки Кости-моряка?
Гурман
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 19:11

  zzzzzz написав:Видатки зведеного бюджету у грудні гіпотетично можуть скласти 348,5 млрд грн (план за мінусом факту за 11 міс.), що втричі більше усередненого показника за попередні 11 міс.

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ничего, потом выйдет мендель со своим ветроголовым шефом и 2 хуками (или твитами) победит инфляцию :mrgreen:
если серьезно, должно ума хватить такую хрень не делать.
моя ставка: на 100 лярдов меньше (до 250 в декабре) - просто видатки недовидадуть, план - не догма, а руководство к действию :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 19:14

  matroSkin написав:
"Можно говорить, что карантин выходного дня повлиял на уровень занятости. Это негативное влияние, оно есть, оно отслеживается по графикам. На начало карантина у нас была 361 000 зарегистрированных безработных, сегодня - 420 000. Еще месяц назад было 396.


Это недавнее? Тогда наш глава правительства не особо часто мониторит цифры - недельная статистика дает уже 443 тыс официальных безработных

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Но все равно это туфта - экономически активного населения у нас 20 млн. Самозанятых - 1,5 млн, наемных - 10,8 млн. Остальные 7-8 млн - в большинстве батраки по заграницам, в меньшинстве - халтурщики по месту
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 19:20

matroSkin
Все зависит от того сколько Минфин сможет привлечь денег. Пока что Минфин как сумасшедший бегает по всем рынкам и привлекает все больше и больше, ну и НБУ ему помогает в этом.
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zzzzzz
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