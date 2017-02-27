Додано: Чет 24 гру, 2020 18:51

zРадио написав: Добавлено: Чт 24 дек, 2020 18:36

Госстат сообщает, что безработица 3-го квартала - на максимуме с 2017-го года. Резкий коронакризисный всплеск погасил лишь летний высокий деловой сезон, да и то частично, а с октября безработица снова в рост.



Что интересно - потеря рабочих мест в большей степени характерна для городов, нежели сельской местности. Так, в городах уровень безработицы за время пандемии вырос с 8,2% до 9,1%, а в селах - с 9,7% до 10,2%. Сказывается высокая доля особо пострадавшего сектора услуг у первых... Добавлено: Чт 24 дек, 2020 18:36Госстат сообщает, что безработица 3-го квартала - на максимуме с 2017-го года. Резкий коронакризисный всплеск погасил лишь летний высокий деловой сезон, да и то частично, а с октября безработица снова в рост.Что интересно - потеря рабочих мест в большей степени характерна для городов, нежели сельской местности. Так, в городах уровень безработицы за время пандемии вырос с 8,2% до 9,1%, а в селах - с 9,7% до 10,2%. Сказывается высокая доля особо пострадавшего сектора услуг у первых...

... и сезон полевых работ у вторых.регистрации по безработице, скорее, с ноября - в рост, с КВД (а про январь лучше не думать...):"Можно говорить, что карантин выходного дня повлиял на уровень занятости. Это негативное влияние, оно есть, оно отслеживается по графикам. На начало карантина у нас была 361 000 зарегистрированных безработных, сегодня - 420 000. Еще месяц назад было 396.Вы видите - после карантина выходного дня цифра выросла. То есть вот ответ: ВВП не пострадал, но вот люди, мы имеем второй пик обращений по безработице: первый был после начала карантина. Традиционно влияет и завершение аграрного сезона, люди становятся на регистрацию. Но в этих колебаниях безработицы и карантин выходного дня", - добавил глава правительства.